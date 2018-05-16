呼麻太嗨！美乘客酒瓶砸人 大鬧頭等艙被判兩年

2018年05月16日 15:04 中時電子報 楊幼蘭

該來的究竟要來，去年7月搭乘達美航空（Delta Air Lines）頭等艙，在機上猛抓狂的佛羅里達男子周二獲判兩年徒刑。

據美聯社與《西雅圖時報》（The Seattle Times）16日報導，24歲的胡德克（Joseph D. Hudek IV）去年從西雅圖飛往北京途中，突然抓狂，企圖打開艙門，並拿酒瓶猛砸同行乘客與機組員。據當時在機上的乘客透露，全機有八、九成都是中國人。

周二宣判時，胡德克在擠滿支持者，還有達美航空員工與乘客的西雅圖聯邦法院中說：「我對發生的一切深感後悔。」他2月被控一項干擾飛航服務，以及三項攻擊罪名。

胡德克的律師說，當時他的客戶因為吸了大麻，才會有這些脫序行為。

辯護律師弗倫諾二世（Robert Flennaugh II）在庭上說，胡德克除了人生中的那兩小時外，向來都是模範公民。弗倫諾二世指出，他先前曾搭過193次飛機，從沒出過事。

律師說，2017年7月6日那天，胡德克因為搭國際班機，為了比較好睡，他上機前攝食了3-10克大麻糖。結果他出現幻覺，並開始抓狂。不過，當空服人員以酒瓶砸他頭時，他卻似乎很清醒，並大聲吼叫道：「你知道我是誰嗎？」

美國助理檢察官哈伯斯（Stephen Hobbs）說，他魯莽地製造危險，危及在3萬英尺（約9,100公尺）高空飛行的所有同行人員。

而據英國《每日郵報》（Daily Mail）先前報導，經過聯邦調查局（FBI）查證，胡德克是達美航空女員工的兒子。臉書資料顯示，胡德克的母親琳達‧胡德克（Linda Hudek）是達美航空的客服代表與訂位專員。

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(中時電子報)