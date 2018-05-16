呼麻太嗨！美乘客酒瓶砸人 大鬧頭等艙被判兩年

達美女員工的兒子胡德克在129班機從西雅圖飛往北京途中，試圖打開機門，與空服員及其他乘客發生打鬥，現場一片狼藉。（西雅圖檢察署/美聯社）

友善列印
中時電子報

該來的究竟要來，去年7月搭乘達美航空（Delta Air Lines）頭等艙，在機上猛抓狂的佛羅里達男子周二獲判兩年徒刑。

據美聯社與《西雅圖時報》（The Seattle Times）16日報導，24歲的胡德克（Joseph D. Hudek IV）去年從西雅圖飛往北京途中，突然抓狂，企圖打開艙門，並拿酒瓶猛砸同行乘客與機組員。據當時在機上的乘客透露，全機有八、九成都是中國人。

周二宣判時，胡德克在擠滿支持者，還有達美航空員工與乘客的西雅圖聯邦法院中說：「我對發生的一切深感後悔。」他2月被控一項干擾飛航服務，以及三項攻擊罪名。

胡德克的律師說，當時他的客戶因為吸了大麻，才會有這些脫序行為。

辯護律師弗倫諾二世（Robert Flennaugh II）在庭上說，胡德克除了人生中的那兩小時外，向來都是模範公民。弗倫諾二世指出，他先前曾搭過193次飛機，從沒出過事。

律師說，2017年7月6日那天，胡德克因為搭國際班機，為了比較好睡，他上機前攝食了3-10克大麻糖。結果他出現幻覺，並開始抓狂。不過，當空服人員以酒瓶砸他頭時，他卻似乎很清醒，並大聲吼叫道：「你知道我是誰嗎？」

美國助理檢察官哈伯斯（Stephen Hobbs）說，他魯莽地製造危險，危及在3萬英尺（約9,100公尺）高空飛行的所有同行人員。

而據英國《每日郵報》（Daily Mail）先前報導，經過聯邦調查局（FBI）查證，胡德克是達美航空女員工的兒子。臉書資料顯示，胡德克的母親琳達‧胡德克（Linda Hudek）是達美航空的客服代表與訂位專員。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Man who ignited midair brawl on Seattle-to-Beijing flight sentenced to 2 years in prison

陸會挺到底!杜特蒂：習近平承諾… 《鬼神童子》作者黑岩善宏逝世 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。