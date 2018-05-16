比499更省！網友激推「隱藏版月租」CP值更高

比499更省！網友激推「隱藏版月租」CP值更高。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
499元吃到飽方案，引發空前申辦熱潮。(資料照/中央社)

「499上網吃到飽」掀起全民搶辦熱潮，不過限時優惠結束後，冷靜想想真的划算嗎？網路上陸續出現「降速」、「高違約金」、「499爽到誰？」等勸世文，有網友激推「隱藏版月租」指出，其實中華電信還有推出另一個方案，實際計算後，CP值更高！

根據網路溫度計報導，不少網友表示，這次中華電信除了499元上網吃到飽之外，還推出299元內含12G行動上網流量的資費方案，但因鋒頭完全被499蓋過，幾乎變成「隱藏版」，但實際上，對於網路用量沒這麼大的人來說，反而省更多。

有網友指出，並非每個人都需要用到「無限制」流量，以一個正常上班族來說，通常工作環境與家中都有Wi-Fi無線網路，不需用到行動上網，只有外出或通勤時才會占用流量，因此12G已經相當夠用，沒必要多花兩百元吃到飽。

換算每月12G上網流量，平均每天可以分配到400M的網路使用量，以一般人上班族每天外出、通勤時間約2小時來看，一個小時有高達200M的流量可使用，以流量消耗較大的臉書或Instagram影片計算，3分鐘的短片只需消耗約4M，因此400M的網路流量已經足夠在臉書上觀看100部3分鐘的小短片，就算每天卯起來滑臉書都不怕。

這個「隱藏版月租」獲得許多網友認同，紛紛回應「輕度使用者本來就該辦299」、「沒看影片、沒打GAME，每個月4GB都用不完」、「辦299+1，家裡有WiFi真的用不到這麼多」。

(中時電子報)

明年推399吃到飽？中華電信留神秘伏筆
影》鮑魚泡麵註明「內有鮑魚」 … 拔管黑幕重重 2大打手帶風向：批…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。