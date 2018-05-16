比499更省！網友激推「隱藏版月租」CP值更高

2018年05月16日 15:08 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

499元吃到飽方案，引發空前申辦熱潮。(資料照/中央社)

「499上網吃到飽」掀起全民搶辦熱潮，不過限時優惠結束後，冷靜想想真的划算嗎？網路上陸續出現「降速」、「高違約金」、「499爽到誰？」等勸世文，有網友激推「隱藏版月租」指出，其實中華電信還有推出另一個方案，實際計算後，CP值更高！

根據網路溫度計報導，不少網友表示，這次中華電信除了499元上網吃到飽之外，還推出299元內含12G行動上網流量的資費方案，但因鋒頭完全被499蓋過，幾乎變成「隱藏版」，但實際上，對於網路用量沒這麼大的人來說，反而省更多。

有網友指出，並非每個人都需要用到「無限制」流量，以一個正常上班族來說，通常工作環境與家中都有Wi-Fi無線網路，不需用到行動上網，只有外出或通勤時才會占用流量，因此12G已經相當夠用，沒必要多花兩百元吃到飽。

換算每月12G上網流量，平均每天可以分配到400M的網路使用量，以一般人上班族每天外出、通勤時間約2小時來看，一個小時有高達200M的流量可使用，以流量消耗較大的臉書或Instagram影片計算，3分鐘的短片只需消耗約4M，因此400M的網路流量已經足夠在臉書上觀看100部3分鐘的小短片，就算每天卯起來滑臉書都不怕。

這個「隱藏版月租」獲得許多網友認同，紛紛回應「輕度使用者本來就該辦299」、「沒看影片、沒打GAME，每個月4GB都用不完」、「辦299+1，家裡有WiFi真的用不到這麼多」。

(中時電子報)