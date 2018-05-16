《糾纏行為防制法》初審 最重可判3年

2018年05月16日 15:16 中時 鄭舲

立法院內政委員會今天初審通過《糾纏行為防制法》草案，明定無正當理由跟蹤、尾隨他人，或以電話等電子通訊設備干擾影響他人等糾纏行為，警察機關得核發警告命令，違反者可處最高10萬元罰鍰。若有再犯，被害人得向法院聲請防制令，違反防制令者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

初審通過的條文規定，糾纏行為指無正當理由對特定人或其配偶、直系血親、同居親屬或與特定人社會生活關係密切之人，反覆或持續有監視、跟蹤、盯梢、尾隨他人、或使用電話等電子通訊設備干擾他人、濫用個人資料訂購貨品等行為，造成他人心生不安，足以影響正常生活或社會活動。

條文明定，警察機關於受理被害人報案後應立即開始調查，對於現行實施糾纏行為的行為人，警察人員得即時勸阻或制止，並查證其身份。若在調查期間有明顯事實足以認定被害人有再受糾纏行為之虞，或被害人有受糾纏行為的急迫危險，警察機關得逕行核發警告命令，禁止行為人再為糾纏行為。

初審條文規定，警察機關調查認為有糾纏行為，可對行為人處3萬元以下罰鍰，但情節輕微得免予處罰。若違反警告命令，可處行為人1萬元以上10萬元以下罰鍰。

初審條文也指出，行為人經警察機關為警告命令，或處分後2年內再有糾纏行為，被害人得向法院聲請防制令。防制令有效期間為2年以下，得聲請延長。違反防制令者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

另外，由於朝野立委對名稱及部分條文仍有不同意見，草案送交院會前仍須經朝野協商，才能確定最終法案名稱。

(中時 )