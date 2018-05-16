拔管黑幕重重 2大打手帶風向：批獨董有重大瑕疵

2018年05月16日 15:30 旺報 簡立欣

教育部為拔管召開了兩次跨部會小組會議，知情人士表示，教育部於第一次會議已經發現打管中閔赴陸兼職不容易，且新上任的教育部長吳茂昆也身陷赴陸疑雲，4月25日的第2次會議，小組成員很有默契一致改打獨董，由法務部政務次長蔡碧仲「帶風向」，台北教育大學教務長周志宏也「著力」不少。

會議開始不久，蔡碧仲突然問起校務會議推薦投票，由高到低，候選人陳弱水28分、周美吟21分、張慶瑞14分，管中閔負3分，陳銘憲負25分，分數怎麼算出，台大解釋，數據是網友自行推算，根據教育部規定，同意票開到1/3門檻就停止，不能拿來加總或做其他解讀，但蔡碧仲之後就認定管中閔「原本第4名，最後卻當選」。

接著周志宏、蔡碧仲開始猛攻遴選日期和管中閔薪酬委員會、審計委員會核可日期。周志宏反覆和台大代表確認，管中閔當校長候選人的時候，已經知道他要在台哥大擔任薪酬委員會和審計委員會委員，然後這時蔡明興也已經是遴委會委員了；且台大10月才發文給台哥大，管中閔8月已參加台哥大的相關會議，「這是兼職違法的重要事實。」

台大代表表示，監察院也問過這個問題，但台大95%兼職情況都是發文日晚於兼職日，「不只台大這樣，相信各校大部分都是這樣。」

台大並回覆蔡碧仲，105年1月21日之後，學校只是把流程改為：校長核准之後，案子移到研發處，由研發處跟公司說學校已經核准，請趕緊跟學校簽產學合作契約，而不是說105年之後就沒有附條件的同意。且管中閔早於發文日就參加台哥大薪酬委員會，是因為台大已經認定他是合法兼職，不會去查他有沒有去開會。

中間一段小插曲，移民署代表表示根據《個資法》，教育部來文要求管中閔所有出入境資料，恐不符合公益性必要。蔡碧仲大發雷霆，說法務部已經提供相關函釋，移民署可以直接做成處分，怎麼又說教育部發函不清楚？以問答問是怎麼一回事？移民署代表回應，由於教育部來函文義不清，很難判斷公益大於私益。

蔡碧仲怒指，移民署上次有來開會，怎能說教育部發函不清楚？那開會幹嘛？「這件事情攸關國家、社會公益，難道不夠重大？」他並表示如果移民署很為難，那就依現有資料來判斷。移民署代表隨即退場。

之後教育部人事處代為宣讀行政院和國發會資料，兩個單位都說管中閔依照規定請假和提出申請，並沒有赴大陸兼課兼職。此時陸委會副主委邱垂正首次發言表示，赴陸兼職很難查證、曠日廢時且標準不清，建議和校長聘任案脫鉤處理。

邱垂正並說，依據《行政程序法》，做成行政處分前，要給當事人說明的機會。周志宏也多次附和，吳茂昆則問「是不是通知管中閔，他都沒有回應？」教育部人事處尷尬表示，其實沒有正式通知過管中閔。最後蔡碧仲表示，北檢已經在調查，教育部是本於實質監督，有必要請他來說明嗎？請他來是誰要詢問他？其實也不是一定要，審核結果已經發現重大瑕疵，就不用找他來，不然的話再拖要拖很久。

會議最後，蔡碧仲定調：管中閔、蔡明興、台大人事室和秘書室，沒有揭露資訊，遴選組織、結果、過程有瑕疵；最嚴重的是在學校同意之前已有兼職行為，且執行的是跟蔡明興薪水有關的薪酬委員會。

教育部法制處補一刀表示，此事影響管中閔應選資格，不僅這次不聘任，下一輪也不能再參選。根據《教育人員任用條例》第31條第1項第13款「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」，管中閔違法兼職，就是不具備高尚品德，不只是違反法令（消極資格），還違反教師專業、教師倫理（積極資格），「用這個法條，他連教授都不能當。」

但教育部法制處也兩度提及「已經選上的校長」即陽明大學郭旭崧，擔心別人說教育部雙重標準，因此定調在「選舉程序瑕疵」所以不聘任，當事人的適法性，因為他不具高尚品德，「但這個涉及價值判斷，不是法制單位能做的。」此時已開了快4個小時，晚上8點10分，主席宣布散會。

(旺報 )