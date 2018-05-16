全能藝人GACKT棄麥改當企業家 觸角延伸全亞洲

2018年05月16日 15:24 中時電子報 綜合報導

外表給人高冷形象的「全能日本藝人」GACKT，若是拿起了麥克風，可就不是這麼回事。平常看起來頗酷，在唱歌時感情卻非常的熱烈，讓人不由自主的深陷其反差的魅力中！

歌手生涯的展開！1999年以搖滾樂隊主唱首度登台

從1995年開始，GACKT以聞名世界的搖滾樂隊「MALICE MIZER」的第二代主唱出道，這是他作為歌手初次登台。1999年退團後便成立「GACKT JOB」開始單飛，在這期間累積了大量的創作，總共發行了50張單曲、20張專輯的音樂作品。每次出「輯」便拿下了連續好幾週一位的好成績。

天生就是吃這行飯！GACKT進軍好萊塢 演藝生涯攀向高峰

作為「全能藝人」，GACKT將演藝事業的版圖繼續擴張，以「演員」身份在東、西方電影及眾多電視劇上出演，曾遠赴羅馬拍攝電影《BUNRAKU》並與黛咪摩爾、喬許哈奈特等歐美巨星合作。除此以外，GACKT在NHK大河劇《風林火山》飾演上杉謙信一角後，幾乎每年都以謙信扮相受邀參加新潟縣上越市的「謙信公祭」。從2007年起，GACKT演出所有「謙信公祭」，參加此祭典的人數都超過了20萬，也使該活動在日本全國的知名度大幅上升！

「歌而優則演」出色的演技也讓他參與了不少部動畫的配音，以「聲優」的樣貌，再次風靡全日本，在各年齡層擁有死忠的愛好者，無論在SNS、LINE或各類社交平台上，更有好幾百萬粉絲的追蹤人數，再次證明其出道到現在，歷久不衰的超凡魅力！

GACKT在社交平台上十分活躍有許多死忠愛好者。(圖/翻攝自GACKT Twitter)

以外，GACKT更代言了不少廣告，舉凡食品、美妝保養到醫療用品，範圍十分廣泛，以其高人氣及獨特的魅力，獲得廣告商的喜愛。

「運動魔人」GACKT每日堅持健身兩小時 維持十多年超低體脂

然而，GACKT不會讓繁忙的日程磨損了對生活的熱情。只要得以空閒，仍會和朋友及工作人員一起從事許多戶外活動。在日本，多次有「最想要成為他的身材的男性藝人」美名的GACKT，完全是個不折不扣的健身狂！為了維持好身材，即便一日只睡2至3小時，仍不放棄抽空運動2小時，並且維持10年不吃澱粉、只吃青菜的習慣，長年下來，塑造了體脂肪只有5%的精實身材。超越凡人的毅力，都是為了不愧對粉絲們的支持。

GACKT雖繁忙仍十分重視健身活動。(圖/翻攝自GACKT微博)

逐漸淡出螢光幕的GACKT，讓許多粉絲仍念念不忘

精通多國語言的GACKT，從2012年起，移居馬來西亞、菲律賓、香港，並以「投資」為中心活躍在亞洲各國的商務活動。現在做為虛擬貨幣大型企劃「SPINDLE」亞洲戰略顧問，GACKT對其新的投資方式即市場充滿了信心！

SPINDLE代言人兼亞洲戰略顧問GACKT。(圖/翻攝自GACKT微博)

首次以本名「大城學」來投資，許多前輩也給予建議，他對此表示：「至今為止，不管做什麼事業都沒用過本名，這14年間一直都很低調，去年雖然作為實業家曝光度提高了一些，但還是不想太顯眼。結果有前輩說，其實還是用本名比較好。我也覺得透過這次機會公開本名真的很好，對事業也會負責到底，我覺得可能是一次好機會」。

據了解，2012年後GACKT主要在馬來西亞、菲律賓和香港生活，事業投資也以這幾個地區為主，與當地政府和王室也建立了不錯的關係。這次參加虛擬貨幣企劃並非為了宣傳目的，而是作為實業家真正參與其中。

(中時電子報)