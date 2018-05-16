薑母鴨老闆夏天休息都在幹嘛？ 網友曝誘人祕辛

遇到天冷的天氣薑母鴨定總是湧入滿滿人潮。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
薑母鴨。（圖/翻攝自爆廢公社）

夏天來了，冬天吃的薑母鴨、羊肉爐，自然就不需要再多吃了。《OOPS! 新鮮事》報導，最近就有網友好奇問起「薑母鴨羊肉爐夏天休息老闆都在幹嘛？」引起網友討論，紛列出老闆們夏天通常走的幾條路，如改賣別的東西、夏天直接休息等，未料有網友留言說，「我家附近的薑母鴨店夏天休息，每個員工還可領全薪，員工都待很久」引起網友爆動「這未免也太誘人了吧」。

網友們列出的薑母鴨、羊肉爐老闆們夏天通常有幾條路可走，第一是改賣別的：「賣剉冰」、「改賣燒烤R」、「改賣消夜如羊肉飯、羊肉湯、黑白切」、我以前看過的是改賣烤生蠔+啤酒」；第二是店面轉租：「我家附近的直接租人」；第三是夏天繼續賣：「店裡冷氣開強一點，還是照賣啊」；第四是冬天賺飽了直接休息：「親戚家族經營一間薑母鴨店，大概兩三個家庭都靠那家店，台中市的房子兩三幢吧；整個夏天都不用工作」、「夏天休息，隔壁的羊肉爐冬天旺季一晚破二十都很簡單」。

有網友說，「每家店的老闆想法都不同，有一家在我家附近我冬天常去吃，他們也是只做冬天半年，夏天不做，然後冬天半年沒有休假日，夏天休半年，每個員工領6成薪，覺得不夠用的自己在去找打工，但我跟員工聊天，他們夏天幾乎沒人去打工，因為冬天都沒休息，光加班就賺的爽滋滋了，他們說要以總年薪來除12個月，也比外面好很多，所以大家都想休息不工作」。

還有網友說，「我家附近這家算名店，夏天只休5月到9月初，夏休期間領全薪，營業時間每天都超時加班，員工都待很久」、「原來薑母鴨店的薪資竟然是這樣發放？未免也太誘人了吧！當員工也可以休半年假啊！」不過，可不是每間老闆都這麼慷慨的，也有人提到「我知道有叫員工無薪，冬天再回來的，還公開說她都沒違法」

(中時電子報)

拔管黑幕重重 2大打手帶風向：批… 桃園機場10大美食 票選活動開跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。