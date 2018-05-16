桃園機場10大美食 票選活動開跑

桃園機場10大美食票選活動開跑，活動網址：www.2018tiafood-vote.com。（截自活動網頁）

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桃園機場10大美食票選活動開跑，活動網址：www.2018tiafood-vote.com。（截自活動網頁）

桃園機場在4月份獲得美國紐約的獎勵專家《RewardExpert》網站評論為2018年全球國際機場用餐評比第2名，也讓經常進出桃園機場的旅客發現，桃機這幾年在餐飲方面逐漸呈現新風貌。為持續向國內外旅客推廣機場美食，桃機公司規劃10大美食票選活動，自5月16日至5月31日期間，到網站參加活動票選，活動網址為www.2018tiafood-vote.com，再結果公布後，也將於6月13日舉辦現場美食體驗活動，歡迎往來旅客一同參與。

RewardExpert的評比是以2016年美國紐約及紐澤西港務局年度運量報告中，排除國內機場的前30大國際機場，並利用Yelp及Trip Advisor等app內，網友的評分、價格及菜單等資料交叉比對，以品質、價格及多樣化做為三大評分標準，前3名依序為日本成田機場、臺灣桃園國際機場及香港國際機場。桃園機場的美食以倒數第二低的價格和第二高的食物美味評比拿下第2名，可見國際旅客相當肯定桃園機場物美價廉的餐飲品質。

在這次的10大美食票選的項目，共分有飲品、米食、麵食、點心及風味特餐5大類，其中有最能代表臺灣庶民美食的珍珠奶茶、排骨飯、滷肉飯、牛肉麵、香菇雞湯、豆花、牛軋糖等共計32道美食，參與票選活動的店家涵蓋兩個航廈管制區內、外共26家餐廳，截止投票後統計結果將於網頁公布得獎名單，也將於6月13日下午於桃園機場第二航廈舉辦現場試吃體驗活動，歡迎旅客呷好道相報，看看別人喜歡吃什麼，下次來機場也能試試新口味，找到你最喜歡的機場美食。

(中時 )

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