《鬼神童子》作者黑岩善宏逝世 享年55歲

著名日本漫畫《鬼神童子》作者黑岩善宏，驚傳因病過世，享年55歲。（圖/YouTube截圖）

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中時電子報

據日本赫芬頓郵報報導，以《鬼神童子》一作風靡日本台灣的作者黑岩善宏，太太在今日透過部落格發文，告訴粉絲們，黑岩善宏已於 8日因心肌梗塞過世，享年 55 歲。

作品主要以神秘學、特攝種類為題材的黑岩，出身於長野縣長野市，是集英社旗下雜誌《週刊少年Jump》的線上作家之一。創作作品不少，但真正讓他大紅的一部，卻只有1992年開始連載、1995年推出動畫版本的《鬼神童子ZENKI》。黑岩曾在1983年獲得第26屆手塚獎佳作的榮譽。

《鬼神童子》的男女主角：前鬼（圖左）與役小明。（圖/YouTube截圖）

《鬼神童子ZENKI》動畫中文版，當年由中視取得版權播放；而漫畫部份，集英社版的12冊單行本，則由長鴻出版社發行。故事內容以女主角役小明為中心，帶著前鬼和後鬼兩名鬼神，剷除流落人間的寄生獸、羯磨獣和怪物。

黑岩善宏妻子在部落格上表示，雖然她也想將訃文盡早讓大家知道，但因為來得太突然，才讓她延遲了幾日。丈夫日前已舉辦過葬禮，僅有親人簡單參與，由於她本人的心情尚未平復，因此關於任何信件或網路上的提問，都將暫緩回覆。

(中時電子報)

文章來源：漫画家の黒岩よしひろさん、心筋梗塞で死去 「鬼神童子ZENKI」などで人気

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