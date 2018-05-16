金中成立創客實驗室 打造比爾蓋茲第二

國立金門高中「創客自造實驗室」今天啟用，提供同學不一樣的學習環境。（李金生攝）

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悠揚樂聲為「創客自造實驗室」帶來一些生活中的感性氣氛。（李金生攝）
國立金門高中「創客自造實驗室」今天啟用，期待學生從「做中學」獲得良好的學習成效。（李金生攝）
金中同學展示自造的創意作品，開啟學習新體驗過程。（李金生攝）
雷射切割機、CNC雕刻等硬體設備的現場運用。（李金生攝）
金中校長廖俊仁（右）贈送自製的木筆給陳福海縣長，由縣府教育處長李文良（左）代表接受。（李金生攝）
金中期待「創客自造實驗室」帶領同學走進發揮創意的學習新領域。（李金生攝）

國立金門高中「創客自造實驗室」今（16）日啟用，校方期待在「科技始終來自於人性」的概念下，讓它成為同學透過手中實作，落實生活創意的平台，為自己發揮無限想像空間，勇敢顛覆和挑戰傳統，甚至成為史蒂夫．賈伯斯、比爾．蓋茲第二，而開心分享和高聲喝采。

坐落於金門高中生活科技大樓2樓，由教育部經費補助建構，更邀請金門縣自造教育示範中心團隊協力規畫的創客自造實驗室，目標是結合理性科技與感性人性，讓作為一個有創意「自造者」的同學通過「手中做、做中學」，將創意和發想呈現在自己製造的作品裡，用無限可能打破生活中的種種有限。

擁有台師大工業教育博士學位的校長廖俊仁利用課餘時間，親手在這座揮灑創意的實驗室裡，用小車床打造3支表現曲線美感，適合長時間書寫的木製筆，分送給縣長陳福海、立委楊鎮浯和縣府教育處長李文良等人，以實際行動帶領同學們加入「自造者」的行列。

廖俊仁表示，在多元入學的模式下，同學的學習興趣和專長也跟著多樣化，有的人在學科領域表現優異，有的人則在創意設計天賦特佳。

該校希望透過創客實驗室的成立，提供不同學習傾向的人不同的學習環境，讓他們在手腦合一的過程中，落實心中理想的「東西」，找到學習的新動機和新方向。

目前，這座實驗室已引進3D列表機、雷射切割機、CNC雕刻等硬體設備及教學組件外，創客國際公司總經理徐秀榮也捐贈電腦5部、繪圖機1組、防潮箱及工作桌等設備，讓師生學習和自造環境更趨完善。

(中時 )

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