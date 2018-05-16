少子化對策太難 林萬億：3招解決「這樣還不懂？」

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政院透過私幼公共化、擴大育兒育津貼雙軌制，希望解決少子化問題。政務委員林萬億開宗明義說「有3招」，但由於雙軌制每軌的門檻不同、還有年齡層區分，一個半小時的記者會開下來，還是有媒體「霧煞煞」，要求林萬億「避免學術用語」，林萬億再度解釋4分鐘，最後反問記者「還不懂？」沒想到記者說，這樣的說明連國家級的媒體都不懂。

行政院明列少子化的原因，包括育兒成本高；就業與家庭照顧難以兼顧；公共化教保服務量不足；適婚年齡有偶率下降及婚育年齡延後；婚姻價值觀改變等5大因素。

政務委員林萬億表示，要解決相關問題，將透過教保公共化提高；私幼私托準公共化，並提升教保人員薪資，其中私托將從2.8萬元的薪水提升到3萬元、私幼則希望從2.9萬元提升到3.2萬元；另外則是提供津貼補助，降低家長育兒負擔，政院希望透過「這3招」，解決家庭負擔、婦女勞參率、幼兒入園率等問題。

但林萬億在反覆說明相關津貼補助1小時後，有記者建議，能不能避免學術用語，用口語化來說明，否則很難聽懂，但林萬億再度說明時，一邊說一邊看著台下的記者，還反問「這樣還不懂？」沒想到台下記者回說，連中央社都聽不懂，林萬億當場說「那我再講一次」，眼見溝通不良，急得行政院發言人徐國勇、行政院長賴清德都跳出來解危，賴揆還勸林萬億，乾脆先從受益對象開始講。

(中時 )

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