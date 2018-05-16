慘！PM2.5惹禍　南部民眾罹膀胱癌機率冠全台

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長江博暉提醒，當出現「不會痛的血尿」，以及腹痛、腰痠腰痛等不典型症狀時，應提高警覺，適時就醫檢查。（倪浩倫攝）

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PM2.5惹禍，南部民眾最易罹患「膀胱癌」。統計顯示，我國每年新增2000多名膀胱癌患者，當中，南部民眾罹癌機率，高於全台3倍。醫師分析，主因是南部地區的空汙PM2.5嚴重、含馬兜鈴酸的中草藥氾濫導致，現年60~70歲以上長者，年輕時更可能喝過含砷的地下水，也是較易罹癌的原因。

根據最新癌症登記，我國每年新增3709名尿路上皮癌患者，當中又分上泌尿道（腎盂癌、輸尿管癌），及下泌尿道（膀胱癌、尿道癌），其中以膀胱癌為最大宗，年增2711人，佔整體的6成；過去曾有研究顯示，我國膀胱癌盛行率約每10萬人口6.9人，但南部地區民眾則高達27.3人，超出3倍。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長、高雄長庚泌尿部主任江博暉說，該項研究，過去是在南部曾流行烏腳病的地區進行，居民因為使用到含砷的地下水，所以提高罹病機率，但近來觀察發現，南部地區罹患尿路上皮癌或膀胱癌機率，依舊呈現成長；他說，觀察全台收治尿路上皮癌患者最多的前10家醫院，超過5家位於南部，以高雄長庚為例，每年收治的患者，就佔全台近1／3。

台灣現已無含砷地下水，但為何南部罹癌人數仍較高？江博暉分析，現年60~70歲以上民眾，可能在年輕時接觸過含砷水，數十年後才發病，此外，南部地下電台常非法販售含馬兜鈴酸的中草藥，也會大幅提高罹癌機率。

江博暉進一步強調，南部地區的空汙、PM2.5嚴重，也成為罹癌主因之一，「PM2.5已經世界衛生組織WHO證實，會提高罹患肺癌和尿路上皮癌機率」，因為PM2.5微粒進入人體後，最終都要透過泌尿系統排出，在持續刺激周邊細胞的情況下，使得罹癌機率較高。

尿路上皮癌可透過超音波發現，患者主要症狀是出現「不會痛的血尿」，以及腹痛、腰痠腰痛等不典型症狀。江博暉說，除了傳統的化療放療，近期對於尿路上皮癌，已有免疫療法通過適應症，讓晚期患者的腫瘤也有機會消失，提供患者多一種的治療方式。

(中時 )

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