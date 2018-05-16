巴拉圭準總統掛保證「邦誼不用擔心」 力邀小英出席就職大典

2018年05月16日 15:40 中時 陳建瑜

美國參議員盧比歐昨出席美國會參議院外委會聽證會時，示警我國友邦巴拉圭恐將與我斷交。外交部次長劉德立今親自表示，「巴拉圭是綠燈」，他5月初赴巴拉圭時，總統當選人阿布鐸（Mario Abdo Benitez）當面向他表示，「不要擔心我們（巴台）之間的友誼」；阿布鐸甚至親自寫一封私人信函給蔡總統邀請出席8月15日總統就職大典。

劉德立曾經派駐巴拉圭長達10年之多，與巴拉圭國會、民間都相當熟悉，也建立非常深厚的交情。劉德立在巴拉圭4月22日大選後，旋即在5月5日深夜抵達，表達我政府祝賀之意，並在5月6日晚於我國大使周麟官邸宴請阿布鐸、副總統當選人布琪達（Alicia Beatriz Pucheta de Correa）女士及準外交部長。

劉德立指出，他除轉達蔡英文總統的祝賀之意外，也詢問兩國邦國未來發展。阿布鐸直言，「妳不要擔心我們之間的友誼」。準外長也在餐宴中提及巴拉圭與美國國會、政府及盧比歐關係密切。

另外，劉德立說，現任巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）隔天（7日）中午特別在總統官邸宴請他，並邀請阿布鐸共同出席，讓阿布鐸感受卡提斯執政的5年期間，台灣與巴國友誼能夠傳承下去。卡提斯在宴會上向阿布鐸說，「跟台灣在一起是友誼，跟大陸在一起是買賣」。

劉認為，這代表巴國現任總統與未來總統對台灣邦誼的重視、肯定與支持，「表露無遺」。

劉德立說，讓他非常感動是，卡提斯在他離開餐會時，將宴會上所拍的照片立即印出來，並裱框當作禮物送給他，另外也在菜單後面簽上名字送給他。能夠由總統宴請一位外交部次長，這種待遇是非常難的。

對於中國大陸的壓力，劉德立表示，卡提斯也跟他坦白講，中國建築、水電、鋼鐵一天到晚組團去巴拉圭，他也見了，說一定會回來但也都沒有回來，「大家都在打算盤」。

劉德立強調，基本上，巴拉圭是一個內陸國家，大陸目前並沒有大型基礎建設投資在巴國，巴國主要還是以農牧立國。台灣會協助巴拉圭在人力資源上提升水準，並協助他們往工業國家發展。

去年7月卡提斯赴高雄時，巴國工商部長提及希望台灣協助巴國培養高品質的勞工、工程師等專業技術人員，因此兩國才決定成立「台巴工業科技大學」。劉德立說，卡提斯跟阿布鐸對此都很感謝，由巴方提供土地、基礎建設，我方提供師資、實驗室設備，預計明年3月開始招生上課。

劉德立在巴拉圭9日結束行程後，轉往宏都拉斯至11日。劉德立也同樣見到宏都拉斯總統葉德德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲也當面向他表示，「支持台宏邦誼」。

宏都拉斯今年極力爭取聯合國大會主席，對手是中國大陸的友邦厄瓜多，劉德立透露，多明尼加在斷交前就曾向他提過擔心大陸阻擋多國爭取聯合國安理會非常任理事國一席，不過宏都拉斯從未提及。

另，劉德立強調，訪問邦交國能夠見到總統也是一個很重要的指標，多明尼加當時兩度都沒有見到總統。

(中時 )