金車調查：4成青少年每天用手機3小時以上 社群朋友270人

2018年05月16日 15:39 中時 林志成

智慧型手機盛行，金車文教基金會今天公布調查指出，近4成青少年每天使用手機超過3小時，主要是用社群軟體、觀看影音及聆聽音樂上；另外，青少年社群網路的朋友平均約270人，但其中4成是沒有見過面的網友。

對於青少年使用手機的狀況，金車教育基金會在今年3月1日至4月10日對12個縣市38所學校的小五到高三生進行問卷調查，取得2562份有效問卷，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查指出，青少年使用手機，60.4％是閒聊，其次是上下學接送聯絡（46.7％）跟報平安（44.5％）。青少年最常使用手機的功能前三項是社群軟體LINE（67.6％）、觀看影音（64.8％）、聆聽音樂（61.3％）。

關於青少年每天使用手機時間，調查顯示，1小時以下占21.5％、1至3小時40.2％、3至5小時21.9％、5小時以上16.4％。也就是，有高達38.3％的青少年，每天使用手機時間超過3小時。

青少年的社群軟體（FB、IG）有多少好友呢？調查顯示，60.7％青少年的社群媒體好友達100人以上，甚至有30.1％超過300人，整體平均是270人，但實際認識的僅有170位，換言之，有4成是不認識的網友。

金車基金會總幹事曾清芸表示，使用社群軟體留言、對話、連結、下載、直播及購物，潛藏許多危機，因為往往不知對方真實身分，亦或許對方意圖不善，都可能導致被詐騙或資料被盜風險，青少年應該特別留意。

台北張老師心理諮商中心總幹事涂喜敏說，小孩子每天花太多時間使用手機，讓父母陷入焦慮，該不該管很兩難。不過她認為，對於18歲以下的小孩使用手機，父母一定要管，教導他們學會自制，避免沈迷。

北一女高三生林璟薰說，她每天有4、5個小時在使用手機，是重度使用者。她臉書好友有800多人，過去曾有不認識的人加入成為好友，但對方一直探她的隱私，讓他感到害怕，最後把對方刪除了，現在臉書上的朋友都是認識的。

(中時 )