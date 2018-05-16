魏明谷推綠能營養午餐 吃得健康減輕負擔

彰化縣長魏明谷16日出席「校園願景─綠能午餐計畫」座談會表示，推動綠能的成果將優先用來照顧學童的營養。 （鐘武達攝）

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彰化縣長魏明谷（右二）表示，縣府推動綠能的收入將優先用來照顧學童的營養。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷16日出席「校園願景─綠能午餐計畫」座談會時表示，彰化縣綠能招商稅收的第1桶金已經進入縣庫，他決定將這項成果優先用來照顧學童的營養，提供免費綠能午餐 ，不僅要讓學生吃得健康，也會減輕家長的負擔。

國民黨彰化縣長參選人王惠美16日提出「 智慧午餐、健康升級」政策3主軸，魏明谷回應說，從他上任開始，縣府對營養午餐推不僅推廣選用4章1Q的生鮮食材，有機食材也是採購重點，實施以來，不僅對學童食在安心有實質的幫助，更榮獲全國校園食安管理業務組卓越獎第1名。

另外，食材登錄平台的部分智慧升級，縣政府在他上任後就已在執行，這是正在全力執行的步驟。至於是否與在地農民契作，則是市場機制，目前部分的團膳業者開始採用契作，因這種契作方式所增加的經費，還是必須要由學童來支應。

魏明谷表示，「綠能午餐計畫說明會」除了希望資訊公開、資源公開，也能有效瞭解各所學校的需求。並強調，近幾年縣府推動校園種電，而彰化外海的風力發電都將開始施工，預估5年以後開始賣電，總發電量的營業額1500億元，每年就有75億元的營業稅，這是縣府要向中央爭取的，屆時彰化縣的財源將大增。

而為了強化學校綠能午餐供餐品質，縣府團隊組成有綠能午餐聯合稽查專案小組，每學年至全縣215所校及供應午餐團膳廠商執行聯合稽查，為學童午餐營養與衛生作第一線的把關及輔導。

(中時 )

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