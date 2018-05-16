中華電信再接百萬罰單 宜縣府勞工處確定開罰

2018年05月16日 15:46 中時 胡健森

帶頭引爆「499之亂」的中華電信又將再收到1張百萬罰單，宜蘭縣政府勞工處16日表示，經勞動檢查之後確認中華電信有2家直營店連續嚴重超過勞基法工時規定，將對中華電信祭出100萬元的處份。

縣府勞工處表示，中華電信等業者推出「499吃到飽」方案引發民眾排隊熱潮，也造成通訊業者基層員工忙翻天，並傳出工作嚴重超時的情形，勞工處在業者推出申辦「499吃到飽」方案期間派員至縣內中華電信公司直營門市及其他電信業者進行勞檢，經抽查中華電信與承攬門市營業的宏華國際公司兩家公司5月出勤紀錄，發現2家中華電信直營店分別各有3名員工確定連續數天超時，工時長達13至14小時，甚至還有員工從上午8時上班直到翌日凌晨2點多才下班，工時長達15個小時，也嚴重違反勞基法規定。

勞工處處長黃玲娜表示，依據勞基法規定勞工1天最長工時不可超過12小時，這次促銷方案造成勞工超時工作，嚴重損及勞工權益與健康，甚至潛藏職業災害高度風險，身為電信業龍頭，中華電信公司明明可以採取更科學文明的申辦方式，避免勞工超時加班，縱使第一天未能預見人潮眾多，也應該在發現問題後採取緊急應變措施，避免員工過勞。

黃玲娜說，對照中華電信此次方案謀取的巨大利益，卻造成員工連續多日超時工作，縣府決定對中華電信處分100萬元，之後也會至其他電信業者進行門市勞檢，除遏止超時工作亂象，並督促業者檢討改善勞動條件、善待員工。

(中時 )