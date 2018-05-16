等不到中央關愛 南投觀光業界自立自強 前進竹科拚觀光

2018年05月16日 15:46 中時 廖志晃

南投觀光產業聯盟前進竹科，縣長林明溱（中）到場力挺。（廖志晃攝）

中央政府補助旅遊，「跳」過南投縣！南投縣觀光產業聯盟協會自立自強，16日前往新竹科學園區同業公會職工福利聯合委員會，舉辦特色南投旅展，吸引竹科員工到南投縣旅遊體驗。

南投縣長林明溱在觀光業界前進竹科之際，為業界加油打氣，並強調如果中央一再厚此薄彼，不排除帶隊到台北抗議！

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎表示，花蓮震災後，中央提供短期補助，有如強心針，大家沒意見；但是以觀光產業長期發展看，政府不應只補助南部地區旅遊，以免造成板塊遷移，致使中部地區觀光業者在5、6月等嘸人，苦哈哈！

全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，交通部觀光局以4000萬元補助南部旅遊，大概1個半月就會用完，只算是短暫的補助，對整體觀光發展沒有什麼幫助；觀光局表示下次在中部也要推出補助方案，在此之前，希望南投縣觀光業者致力提升服務品質，也希望全國各地民眾到南投旅遊。

林志穎表示， 此次前進竹科拚觀光，包括南投縣旅館公會、南投縣民宿協會、大埔里地區觀光發展協會、清境觀光協會、信義鄉東埔溫泉風景區旅遊促進會、鹿谷鄉觀光產業促進會、南投縣烹飪同業公會、南投縣旅遊同業公會、北港溪溫泉風景區旅遊促進會、妖怪村商圈發展協會、竹鹿產業觀光促進會及台大實驗林、埔里鎮農會、南投縣八卦山139線群聚、甜心朵朵開幸福小矮人、及達瑪巒原住民樂團，前往竹科舉辦「特色南投」旅展，創造雙贏。

南投縣觀光產業聯盟協會，舉辦特色南投旅展，提供百萬好禮大相送（推出500本，每本面額100元20張、共2000元的消費券），贈送竹科各公司福委會。

林志穎表示，在旅遊業景氣低迷之際，希望藉由業者主動走出南投，讓竹科的上班族能更加認識南投在地深度、多元旅遊及美食。

(中時 )