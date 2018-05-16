民進黨自提人選 姚文智：現在正往投手丘的路

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中時

民進黨選對會今確定啟動徵召程序，台北市長將自提人選。已表態參選的綠委姚文智今受訪時說，他的心情就像從牛棚走出來，現在正在往投手丘的路，希望再過兩天，真的能夠爭取到輪值3號投手的先發位置。對於民進黨團總召柯建銘稱三足鼎立對丁守中最有利，姚文智則強調，「三分天下只有對柯文哲不利」。

姚文智近來因為腰傷，這一兩天都沒在媒體前現身，但民進黨確認自提人選後，他下午出面受訪時的神情格外「神采奕奕」。他說，今天民進黨選對會做這樣的決定，代表他過去長期堅持、勇往直前的精神，得到選對會肯定。

姚文智比喻，民進黨人才濟濟，團隊總共有5個先發位置，但依照部陣與隊形，3號先發也能取勝。他說，3號先發在參選人三足鼎立的情況下，一樣能取得勝利，心情當然是很期待接受挑戰並扛起責任。

媒體詢問，選對會召集人陳明文說，沒有排除行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，詢問姚是否下一關會更難？姚說，因為徵召程序還沒有啟動，所以當然任何人都不排除；3號先發不代表實力比較弱，懂棒球的人都知道，王建民當年是5號先發，但是連續2年拿到勝投王。

媒體追問這會不會是假徵召，最後又禮讓柯或是其他變數？姚說，民進黨是全面執政的大黨，不會把結論當兒戲，強調「不認為有什麼變數」。

姚說，這些不同耳語、傳言，都太看輕選對會了，大家應該要尊重這個體制裡面，他們非常慎重做出來的決定。

(中時 )

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