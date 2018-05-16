草屯將軍廟附近20多年淹水問題有解

2018年05月16日 16:10 中時 楊樹煌

▲縣府決定改善草屯南埔里20多年淹水問題，將軍廟主委李士吉代表里民感謝縣長持續關懷居民生活與安全的用心。（楊樹煌攝）

困擾草屯南埔里將軍廟周邊地區已20多年的淹水問題，終於有解了！南投縣政府決定在南埔路新設下水道的排水支線應急工程，將可全面改善淹水問題，縣長林明溱今帶領工程規劃公司向南埔里居民作簡報，鄉親聞獲都至為高興。

縣長林明溱表示，工程施工路段主要以中潭公路將軍廟前中正路為主，下水道新設箱涵從統一超商京埔門市為起點，至土鳳梨酥前穿越台14線至隘寮橋旁，將雨水排入隘寮溪下游，將可大幅改善該區地勢低窪，原有排水系統積水不易排出難題，有效解決淹水情形。

林縣長並指出，南埔將軍廟地區地勢低窪，每逢豪雨，隘寮溪水位高漲，積水無法排出，讓當地居民20多年來飽受淹水之苦，他在擔任立委期間就曾請公路總局改善排水系統，但因原出水口無法順利完全排出積水，因此效果不是很明顯。

林縣長說，有感於南埔里淹水問題影響居民生活與安全至鉅，就任後即責成工務處積極研議改善方案，爭取水利署經費補助，改善淹水老問題，經工務處提出草屯鎮南埔路排水支線應急工程計畫，已獲水利署同意補助。

工務處表示，縣府自籌加上水利署補助經費合計共2,714萬元，將新建253公尺排水箱涵，使洩水坡度有利於排水導流，除可順利排出雨水，避免回水，並可改善積水、淹水情形，工程預計年底前完工，施工會採分段施工方式，以降低對交通還有居民生活的衝擊。

(中時 )