客委會國家地理頻道合作 拍攝客家特色與美食

2018年05月16日 16:23 中時 陳慶居

亞洲區主持人Julian Daviso嘗試炒知名的客家小炒美味。（陳慶居攝）

亞洲區主持人Julian Daviso與客籍名模Natalie Pickles，開心品嘗客家小炒。（陳慶居攝）

亞洲區主持人Julian Daviso與客籍名模Natalie Pickles，難得悠閒慢步鄉間林蔭下。（陳慶居攝）

客委會與國家地理頻道合作，首度以浪漫台3線為主軸拍攝3集《客家文藝復興》節目，介紹客家特有藝術文化和美食，製作單位16日至公館地區，由客籍名模Natalie Pickles與專精人類學的亞洲區主持人Julian Daviso，攜手炒出最具代表性的客家小炒，他們要以國際視野探索客家文化，並推薦給全亞洲觀眾。

苗栗縣公館鄉的紅棗、芋頭和福菜等農特產聞名中外，也是中英混血的客籍名模Natalie Pickles（納塔莉）的家鄉，蘊育豐富多元的客家文化內涵，而她阿姨劉春娥又是美食世家，16日由公館古色古香的古厝，拍攝這集美食節目。而納塔莉更是結婚翌日就開始錄製節目，還沒時間歡度蜜月，但更深入了解自己文化。

共同主持人Julian Davison（朱利安）是人類學家，美國出生但長期住在新加坡和馬來西亞，熟知亞洲華人文化，此次以貼近台3線在地人的生活，他們去過農莊、綠油油的稻田、有鴨、有魚、像武俠片場景的竹林等，對自然人文風景十分驚豔。

結束拍攝任務後，他們要繼續踏上旅途，學唱客家民謠及山歌，感受浪漫的客家情懷。而《客家文藝復興》節目，要用語言、文化、戲曲、產業等面向，探索客家文化，於10月在東亞洲國家地理頻道播出。

(中時 )