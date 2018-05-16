陳菊：新北機車汙染超深澳 專家：電動車用愛充電？

2018年05月16日 16:34 中時電子報 喻華德

據《中央社》報導，總統府秘書長陳菊15日在三立iNEWS頻道播出的「鄭‧知道了」節目中，表示新北市的摩托車輛大概是218萬輛，是全省機車最多的縣市，她認為汙染的程度絕對超過現階段深澳火力電廠。

陳菊認為，大家可以理性來討論，臺灣的電力大概北中南三區，是不是應該平均？如果臺灣萬一有狀況，如果電力來源不分散，是不安全的；所以要不要蓋深澳電廠，是應該用科學的證據，並且參酌臨近的國家經驗。

對此，全國第一位認購綠電、節電達人黃其君指出，重點是為什麼要蓋深澳電廠， 原因在於「天然氣不足」，而造成天然氣不足原因是「非核家園」的廢核政策。

因為廢核，天然氣被迫改用在火力發電上，以代替核能發電。

他舉例說明，為何中央政府所列列管的5,000座2噸以下的工業鍋爐，改用天然氣的速度非常緩慢，其原因就是「供氣錯位」（用錯地方）。

中華民國的天然氣99.98%依賴進口，去年八成以上用於發電。中油公司在 1月初全部完成與簽約美國採購頁岩氣，但每年的進口量只能增加40萬噸， 臺電公司楊董事長將這40萬噸天然氣納入盤點 ，今年供電需求仍然短缺40萬噸，查相關法規供氣不足時，並未優先供應民間的工廠。

這些鍋爐包含了燒焦煤和重油，同時也肩負汽電共生用途。在電力不足過程中，「汽電共生放棄原本的生產項目，改作發電設施更有賺頭」。而這些鍋爐若是「改用天然氣之後，就有『缺氣』風險，不改氣還可以賺外快，老闆不是笨蛋，

因此這些蔡英文總統聲稱「比燃煤更髒的鍋爐」改燒天然氣的速度相當緩慢。

黃其君指出，若想減少燃油機車，政府想力推電動機車，必然要搭配零碳排的核能發電對應持續增加的電力需求。若單純推廣電動機車，電力來源卻仍然是會排放二氧化碳的燃煤和燃氣（天然氣的碳排比火力少，但核能是零碳排），「見樹不建林」不必然能改善整體空氣品質。

據《聯合報》昨日報導，臺電桃園大潭電廠因氮氧化物排放量超過環評承諾輛，因此連續兩年遭到環保署開罰，大潭已經是最新、效率最高的機組，政府錯誤的能源政策卻要臺電背黑鍋，而今年供電吃緊恐再吃罰單。

清大核工所碩士張文杰指出，如果核一、二、三廠都延役，再加上核四廠兩部機組商轉供電，「當然可以不用蓋深澳火力」。但是「非核家園」政策讓核一廠延役的可能性趨近於0，此外桃園大潭的第三天然氣接收站環評並未通過，因此深澳電廠是能源供應的重要備案。

陳菊在這次接受電視臺專訪時最值得檢驗的是她稱「要不要蓋深澳電廠，是應該用『科學』的證據，並且參酌臨近的國家經驗。」她覺得大家都應該冷靜客觀去面對這個問題，「如果我們都不要，那電從哪裡來？」深澳的發電廠是一個新北需求的問題，應該「理性」面對這樣的問題。

據大陸媒體資訊，北京市的PM2.5 2/3為「自產」，1/3為「區域傳輸」。這點其實臺灣的比例也是如此。陳菊在以「鋸箭法」設下「非核家園」的大前提下，人民除了看到民進黨政府將PM 2.5完全推給臺中火力等「發電」和中國大陸的「境外移入」之外，完全沒有看到蔡政府對「移動源（車輛）」、「工業源」和「其它源」有「完整的對策」，更遑論「讓人民有感」。

工業源除了電力業之外，包含1.金屬製造、造紙、食品、塑膠製品製造，2.鋼鐵業，3.化學材料製造業，4煉油業，5.水泥業，6.紡織業。其它源包含1.餐飲業，2.道路揚塵，3.營建工程，4.露天燃燒，5.裸露地揚塵。

當大陸政府取締餐飲業和夜市烤肉的排放時，臺灣人當成笑話看。而眾所周知，臺灣的道路品質不佳，就連代表國家門面的桃園機場，滑行道都能讓雨後飛機輪胎佈滿爛泥，堪稱臺灣民主政治品質的具體代表。試問臺灣的道路揚塵問題，蔡政府有打算做任何改進嗎？大陸部分地區，每天灑水車早晚兩次灑水，以降低道路揚塵，臺灣只能讓機車族自己買貴一點的防PM 2.5口罩嗎？

民進黨在馬英九執政時每年311都上街遊行反核，據了解馬英九執政時國民黨檯面上的政治人物也無人支持以「科學」的角度處理核四廠安全議題，加上馬前總統第二任競選時能源政策「拿香跟拜」民進黨的「非核家園」，造成作為國家能源第一期計劃最後一階段的核四廠無法發電而被封存。

民進黨在野時「要孩子，不要核子」、「用愛發電」等各式理盲濫情的反核口號連年充斥媒體版面，現在民進黨完全執政，在「非核家園」不變的大前提下竟然「科學」和「理性」都回來了！

(中時電子報)