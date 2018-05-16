五權西路交通瓶頸 知高橋第二階段通車

「知高橋改建工程」完成第二階段橋樑工程（工業區往市區方向）16日上午6時開放通行，台中市長林佳龍（右）16日在建設局長黃玉霖（左）陪同下視察。（黃國峰攝）

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「知高橋改建工程」完成第二階段橋樑工程（工業區往市區方向）16日上午6時開放通行，對工業區往市區車流紓解有很大幫助。（黃國峰攝）
「知高橋改建工程」完成第二階段橋樑工程（工業區往市區方向）16日上午6時開放通行，橋下原本九個橋墩打除，僅落兩個橋墩，提高防洪斷面，並抬高橋面，提升疏洪排水功能。（黃國峰攝）

歷經三年多的施工，克服管線遷移整合、交通維持計畫等問題，知高橋改建工程之第二階段橋樑工程（下游側新橋）16日上午6時開放通車，台中市長林佳龍肯定工程順利完工，讓來往工業區與市區交通更順暢，且兼顧防洪，也期待第三階段工程盡速完成。

台中市長林佳龍16日在建設局長黃玉霖陪同下，特別選上班尖峰時段前往視察。他表示知高橋第二階段新建橋梁提前完成，對來往工業區與市區的車流紓解有很大幫助。工程跨越筏子溪，難度較高，不僅拓寬橋面與人行道空間，也將原本九個橋墩打除，僅落兩個橋墩，提高防洪斷面，同時也解決塞車問題。

建設局長黃玉霖表示，知高橋位於五權西路交流道、市區與工業區車流交會處，以及筏子溪的瓶頸點，車流擁擠，加上過去橋樑橋墩較多，水流阻礙多，大雨來襲時，常造成溪水溢流，高速公路橋下淹水而無法通行，102年就規劃改建，但因橋下管線單位遷移障礙、交通維持計畫未通過等問題，遲遲無法開工，經多年克服後104年開工，今年完成第二階段新建橋梁工程，單向主線4車道（工業區往市區方向）16日清晨開放通車。

建設局表示，第三階段工程（市區往工業區方向）預計今年6月完工，改建完工的知高橋，長220公尺、寬35公尺，雙向車道增加為8個車道、外加1人行道，大幅減少橋梁落墩數，並抬高橋面，兼顧安全品質和規格，同時提升疏洪排水功能及交通順暢。

新建的知高橋地景，人行道護欄是麻芛圖樣，橋名柱是穿山甲，整座橋的鋼構景觀為鷺鷥圖樣，讓它更具地方文化歷史意象。

(中時 )

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