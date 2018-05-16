南市府推「添好孕」 每月補助3200元租屋

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台南市政府配合中央推動社會住宅，除透過整合性住宅補貼、包租代管及多元興建等方式，幫助有需要的民眾外，都發局長莊德樑16日表示，今年還將推動「添好孕」方案，減輕適婚青年租屋的負擔，並將爭取中央地方合作興建社會住宅，快速增加供給。

莊德樑指出，「添好孕」方案是針對20至35歲青年，符合無自用住宅、家庭年所得低於標準，以及2年內新婚，或育有未成年子女者，將提供12個月、每月3200元的租金，以減輕他們的租屋負擔。此項新政策從今年起試辦2年，今年核可名額為695件，預計9月開始公告受理。

至於整合性住宅補貼方面，市府今年將補助4606件租屋補貼，以及246件購屋貸款與132件修繕貸款利息補貼。多元興建方面，市府也透過公辦都更方式，取得平實營區、精忠二村、二空新村、自強新村、大鵬五村等案，總計可新增573戶社會住宅。

此外，在包租代管部分，包租包管與代租代管的目標各為600戶，市府將提供修繕費獎勵、稅賦減免、居家安全險，以及執行期間保證收租等優惠，希望吸引更多房東加入公益出租人的行列。

目前也已委託業者辦理，除在各里舉辦說明會宣傳政策外，更與租賃、仲介、加盟店等業者合作結盟，並在租屋平台尋找出租物件，主動洽詢房東加入。

莊德樑指出，除此之外，市府還將爭取中央住宅基金投資興建社會住宅，並由市府代辦代管，完工後將可大量釋出空間，快速達到政策目標。

(中時 )

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