「羅志祥成名前的練舞場」基隆文化中心前廣場將換新

2018年05月16日 16:47 中時 張穎齊

基隆市文化中心大樓帷幕前的立面玻璃貼將換新，市長林右昌（中）與文化局長馬嫻育（右）現場視察後指出，預計7到10天更新，讓青少年有更好的練舞環境。（基隆市政府提供）

藝人羅志祥在成名前，也曾在基隆市文化中心大樓前廣場苦練舞功過。（本報資料照）

基隆市文化中心前廣場，是許多青少年練習跳街舞的一處熱點，藝人羅志祥成名前，也曾在此閉關苦練。平日傍晚及假日常見街舞社團聚集練習，但位在文化中心大樓帷幕前的立面玻璃貼，卻已老舊多年，遲未更新，如今市府終於要換新，並預計7至10天完成，期盼讓青少年能有優質的練舞環境。

文化中心前廣場經常聚集許多基隆青少年在此「練舞功」，但位在大樓帷幕前的立面玻璃貼，多年來沒有換新，導致玻璃貼老舊模糊，議員莊榮欽表示，建議市府應更新材質，讓青少年練舞時，清楚看到自己的動作。

市長林右昌聞後，在文化局長馬嫻育陪同下，前往中心帷幕外側視察現況，了解文化局將進行改善的規畫。

文化局表示，現有中心側門外側帷幕，左側玻璃貼年久褪色，右側壓克力易凹凸不平，並有騎士反映，反光嚴重影響騎車視線，現左右側玻璃貼已準備進行改善。

林右昌聽取文化局馬局長說明後，請現場準備練舞同學向夥伴轉達，市府預計以7到10天的時間，改善現有問題，屆時將有嶄新的練舞環境可運用。

文化局指出，改用類玻璃貼的新材質後，不同現在右側呈現反射影像歪曲情形，新材質不易受熱變形較平整，經光線照射影像較清晰；現在外牆玻璃立面下側6片玻璃貼只貼一半，即將進行的更新將改採整面貼滿玻璃的方式，讓視覺上更美觀，街舞練習也較能清楚看到自己及伙伴的動作，增加練習的效益。

(中時 )