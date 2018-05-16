打產業針！彰化縣政府再釋出開放臨時工廠登記

2018年05月16日 16:48 中時 吳敏菁

繼頂番婆水金聚落朝劃設新訂都市計畫，彰化縣府繼續猛打產業針，彰化縣長魏明谷16日北上向中央請求建請經濟部儘速修法，重新開放臨時工廠登記申請，並延長已核准臨時工廠登記輔導期，行政院政務委員張景森主持的會議中決議，行政院將列在將列為立法院下個會期的優先法案審議，期間內地方政府得以採行先行納管輔導。

彰化縣是中小企業的原鄉，工廠家數全國第四多，縣內許多中小企業、工廠，對於未登記工廠何時能再開放補辦臨時工廠登記相當關心，16日上午魏縣長與縣府建設處長劉玉平陪同與彰化縣籍立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳等人和行政院政務委員張景森與經濟部工業局長呂正華、副局長游振偉、技正雲瑞龍等，再次北上向中央請求協助。

魏明谷建議，經濟部儘速研修「工廠管理輔導法」第34條規定，重新開放臨時工廠登記申請並延長已核准臨時工廠登記輔導期。

彰縣府建設處表示，「工廠管理輔導法」第34條第1項規定「中華民國九十七年三月十四日前既有低汙染之未登記工廠，其符合環境保護、消防、水利、水土保持等法律規定者，於中華民國104年6月2日前，得向地方主管機關繳交登記回饋金，申請補辦臨時工廠登記，不受第十五條第二款、第三款規定之限制」。

全國補辦臨時工廠登記已施行8年，但囿於登記申請受理期限104年6月2日已屆滿及輔導期限109年6月2日，縣府業於去年及今年共計3次正式以公文函請經濟部中部辦公室再度修法再放寬申請限制及展延登記受理期限等，使更多的未登記工廠，納入政府輔導與管理體系，維繫國內經濟發展、增加國民就業機會及減少周邊環境衝擊。

(中時 )