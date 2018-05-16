打產業針！彰化縣政府再釋出開放臨時工廠登記

欣大園藝噴水有限公司是彰化第一家取得特區合法化。（吳敏菁翻攝）

友善列印
中時

繼頂番婆水金聚落朝劃設新訂都市計畫，彰化縣府繼續猛打產業針，彰化縣長魏明谷16日北上向中央請求建請經濟部儘速修法，重新開放臨時工廠登記申請，並延長已核准臨時工廠登記輔導期，行政院政務委員張景森主持的會議中決議，行政院將列在將列為立法院下個會期的優先法案審議，期間內地方政府得以採行先行納管輔導。

彰化縣是中小企業的原鄉，工廠家數全國第四多，縣內許多中小企業、工廠，對於未登記工廠何時能再開放補辦臨時工廠登記相當關心，16日上午魏縣長與縣府建設處長劉玉平陪同與彰化縣籍立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳等人和行政院政務委員張景森與經濟部工業局長呂正華、副局長游振偉、技正雲瑞龍等，再次北上向中央請求協助。

魏明谷建議，經濟部儘速研修「工廠管理輔導法」第34條規定，重新開放臨時工廠登記申請並延長已核准臨時工廠登記輔導期。

彰縣府建設處表示，「工廠管理輔導法」第34條第1項規定「中華民國九十七年三月十四日前既有低汙染之未登記工廠，其符合環境保護、消防、水利、水土保持等法律規定者，於中華民國104年6月2日前，得向地方主管機關繳交登記回饋金，申請補辦臨時工廠登記，不受第十五條第二款、第三款規定之限制」。

全國補辦臨時工廠登記已施行8年，但囿於登記申請受理期限104年6月2日已屆滿及輔導期限109年6月2日，縣府業於去年及今年共計3次正式以公文函請經濟部中部辦公室再度修法再放寬申請限制及展延登記受理期限等，使更多的未登記工廠，納入政府輔導與管理體系，維繫國內經濟發展、增加國民就業機會及減少周邊環境衝擊。

(中時 )

「羅志祥成名前的練舞場」基隆文… 200名「糕」手雲集　翻糖蛋糕決…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。