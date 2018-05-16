都是他害的！梅根爸要動心臟手術不去婚禮

2018年05月16日 17:04 中時電子報 楊幼蘭

一變再變，就在19日美國女星梅根瑪可兒（Meghan Markle）與哈利王子大婚前夕，原本要牽女兒走紅毯的湯瑪斯（Thomas W. Markle）說，他16日早上要動心臟手術，不會參加婚禮了。

可是就在幾小時前，73歲的湯瑪斯才說，他想參加婚禮，成為「歷史的一部份」。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，湯瑪斯怪兒子小湯瑪斯，說都是因為他公開寫信給哈利王子，要對方打消念頭，別娶梅根，才害他心臟病發。

事實上，湯瑪斯一星期前才心臟病發，由於胸部疼痛，周二回到醫院檢查。他說，一連串的檢測發現，那次病發已造成「嚴重的傷害」，並顯示他需要立刻動手術。

湯瑪斯告訴名流網站TMZ，他將要接受手術，以修復冠狀動脈，並清除心血管阻塞。而這項宣佈似乎為一連串的猜測，還有反覆變動畫下句點。

原本大家還以為，在梅根的懇求下，他會改變心意，不再堅持為與狗仔合作賣照醜聞退出婚禮。這位好萊塢前燈光總監說，雖然他並不認為，和狗仔拍假照有什麼嚴重的，但也坦承，那是「愚蠢的」決定。

湯瑪斯說，梅根星期一設法打電話給他，可是他沒把電話帶在身邊，後來她傳了簡訊，告訴老爸，說她愛他，並很關心他的健康。

此外，湯瑪斯說，他認為前妻，也就是梅根的生母拉德蘭（Doria Radlan）將是牽女兒走上紅毯，把她親手交給哈利王子的「好人選」。

(中時電子報)