育兒津貼選前紅包放送 賴揆盼地方勿加碼

2018年05月16日 16:56 中時 張理國

行政院選前紅包放送，要解決少子化問題，主計長朱澤民表示，但2年後幼托及育兒津貼將爆增300億元；另外地方政府相關支出已編列11億元，2年後同樣要增加30億元，地方無法支付，中央則會透過地方一般補助款制度去補足；政務委員林萬億則說，行政院長賴清德特別提醒，育兒津貼地方不要再競相加碼。

政府在520前夕利多放送，要拉抬慶祝行情，但政院昨宣布少子化解決方案，預估幼托及育兒津貼預算將會大幅暴增，而在選舉年，中央帶頭示範，地方也可能加碼上演選舉行情，造成財政嚴重負擔。

朱澤民表示，衛福部今年度育兒津貼預算編列63億，明年會增加20多億，衛福部預算若不足會以第二預備金支應，教育部在公共化及準公共化相關預算會增加24億，如果不足，也會考量以公務預算支應；至於明年度以後中央會透過預算編列來容納這些經費，經由歲課收入的增加，或非歲課收入的增加，納入公務預算；而教育部及衛福部明年度會增加200億，後年度後扣掉既有經費則會增加300億元預算，相關經費會透過稅收預算的成長來支應。

至於在地方政府方面，朱澤民說，根據教育部衛福部的資料，今年度地方支出已編列11億元，2020年兩個部會估計預算將增為45億元，淨增加30億元，中央將來會列為地方財政基本支出，如果地方無法支應，中央會透過地方一般補助款制度去補足。

政務委員林萬億則擔憂，在選舉年地方政府是否會因中央的政策提出後，出去競相加碼，他表示，中央原則上不希望各地方政府競逐育兒津貼的高低，行政院長賴清德也特別提提醒，希望全國都把孩子當成「一樣重要的寶貝」，不要再加碼。不過，對於托嬰托兒部分，林萬億說，如果地方反映價碼高低不同，希望能容許多補貼一點，這方面中央會跟地方再談。

(中時 )