三強鼎立不好選？柯P自信稱會連任成功

2018年05月16日 17:30 中時 陳燕珩

民進黨首都之戰確定自提人選，將形成柯、藍、綠三強鼎立局面，台北市長柯文哲今在議會信心十足稱，還是會連任成功，他也強調不會加入民進黨，但「分手後還是朋友」。至於要不要組白色力量政黨，結合第三勢力？他語帶保留說，目前還沒計畫，回去想想看。

柯文哲今赴議會報告預算案，詢答圍繞柯綠分手話題，議員秦慧珠問柯，民進黨確定自提人，選情變得艱難，柯自評會不會連任成功，柯秒回「會」，市府團隊幕僚更全部舉手挺柯，認為市長一定會連任。

秦慧珠說，民進黨要徵召人選，柯有無可能入黨，加入他們的遊戲規則？柯文哲明確說，不會加入民進黨。至於會不會組白色聯盟政黨，作第三勢力召集人？柯說，這秒沒有想，既然你問了，就回去想想看。

柯文哲還說，其實也不用搞什麼競選團隊，把市政做好就好，試試看能不能用把市政做好的方式來打選戰。日前有媒體報導柯抵押房子籌選舉經費，他今證實說，已經準備好了，大概2000萬就夠了，最好不要跟人募款，拿人家錢很麻煩，他預計花2000萬，再招募一些物資給大家認養。

至於這次競選政治白皮書進度？柯文哲說，已經寫得差不多了，再一個月就能交出來，其實大部分想實施的政策已再做了，其他要再思考，他認為要想好再做，不要因為選情緊張就亂放社會福利。

議員陳彥伯問及，之前柯媽何瑞英曾說，若民進黨不禮讓，柯就不欠蔡英文了，如今2020還會挺蔡嗎？柯未正面回應，僅說他有跟媽媽講，不要亂講話，替國家做事沒有誰欠誰的問題，現在不准媽媽被訪問了，「我說拜託妳不要講了，妳說了反而扣分。」

(中時 )