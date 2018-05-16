美國主防系統「鐵幕」 使車輛炮彈不侵

2018年05月16日 17:13 中時電子報 江飛宇

美國陸軍正在測試一種用於小型車輛(如捍馬車)的主動防護系統(Active protection system,APS)，稱為「鐵幕」(iron curtain)，鐵幕系統與其他同類型產品相比，最大的差異在於它儘量減低附近伴隨人員的傷害。

大眾機械(Popular mechanics)報導，像是RPG火箭彈、反戰車飛彈之類的武器在現在戰場非常致命,，因為輕便好攜帶，穿甲能力不錯，而且相當普及。甚至可以說，裝甲科技已經跟不上反裝甲武器了。為此，能夠提前一步擊落來襲飛彈的主動防護系統就應孕而生，主防系統就像小型的反飛彈攔截器，同樣是以雷達-紅外線感應器隨時注意四週，一但發現高速威脅物時，立即啟動小型槍，發射彈丸加以擊落。其中以色列的獎杯系統(Trophy APS)較為出名，因為它有實際在戰場上擊落來襲的RPG火箭彈，因此美國陸軍也決定將自己的M1艾布蘭戰車( Abrams MBT)安裝獎杯系統。

但是主防系統在設計概念之初，就有一個常被翻出來討論的問題，那就是當主防系統提前一步擊落來襲的火箭彈時，車輛附近的人員會怎樣？答案相當殘酷，由於火箭彈

提前被引爆，所以它的爆炸威力將會由附近的人員所承受，換言之，車內的乘員安全了，但是車外跟隨的人群將會遇到嚴重傷害。

鐵幕系統的原理，當RPG來襲，即將打中車輛的幾毫秒前，系統頂部就發射彈丸加以擊落。(圖/Artis)

正因為主防系統無法顧及四週人員，因此它至今仍不普及，不過美國阿帝斯公司(Artis)所研發的鐵幕，就顧慮到附近人員的安全，它採取向下發射彈丸的方式，能夠減小爆炸破片的範圍，使爆炸威力往地下引導，車輛橫向的破片範圍不遠，這個最大的優點，使它可能會得到美國陸軍的訂單。

阿帝斯公司說，鐵幕系統正如它的名字，是在軍用車輛的四個方向，安裝的幾個窗簾式附件組成，能夠安裝在在悍馬車、史崔克輪行裝甲車；該公司還表示，它甚至可以安裝在建築和直升機上。

美國陸軍在2013年就開始測試了鐵幕系統，該公司聲稱，在多年的測評丨得到滿分的評價。從公布的測試影片來看，安裝鐵幕系統的悍馬車和史崔克裝甲車，遇到RPG火箭彈的襲擊時，仍然能繼續前進，而且週邊的波及範圍也確實比其他系統來的小。

不過鐵幕還沒有遭遇威力更大的反戰車飛彈的挑戰，所以它還需要進一步的試驗。

(中時電子報)