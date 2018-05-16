男不滿前妻交新歡爆衝突 竟釀成部落釀鬥毆事件

▲仁愛鄉中正村卡度部落因男女感情糾紛，發生鬥毆的地點。（楊樹煌攝）

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▲仁愛鄉中正村發生衝突事件，村長特地召開部落會議，讓村民表達意見。（楊樹煌攝）
▲仁愛警分局長金秋華強調，警方有強力維護治安的決心，絕不容暴力發生。（楊樹煌攝）

南投縣仁愛鄉中正村卡度部落因男女感情糾紛，發生群起肢體衝突案，仁愛警分局獲報，動員10餘名警力到場壓制，遏阻雙方可能發生更大的部落衝突，事後雙方雖不提告，但警方今16日仍依違反社會秩序維護法，將兩造10人依法函送法辦。

警方調查，仁愛鄉武界部落28歲楊姓男子，因不滿27歲范姓前妻最近與中正村卡部落25歲黃姓男子交往，母親節上午雙方在埔里相遇，發生口角，黃男當晚到部落欲與楊男欲談判，雙方見面就發生互毆，部落民眾見狀也加入戰局，引爆第一波衝突。

由於楊男勢單力薄，被打傷掛彩後，即透過網路群組撂人，陸續有30餘人到場聲援，來支援的人群因都有喝酒，在眾人鼓噪下，馬上可能發生第二波衝突。

仁愛分局過坑派出所獲報，隨即趕到制止，先將楊男等5人帶回派出所，並迅速調派分局警力10餘人到場增援，控制現場，再將其餘涉案人員帶回派出所偵訊，雖然事後雙方都互不提告傷害，但警方今天仍以違反社會秩序維護法，將雙方互毆的10人函送法辦。

據了解，仁愛鄉中正村因男女感情糾紛，發生衝突鬥毆事件，村長在昨晚還特地召開部落會議，讓村民表達意見；仁愛警分局長金秋華則強調，警方有強力維護治安的決心，絕不容暴力發生。

(中時 )

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