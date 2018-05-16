宋慧喬展女神肌 帶動保養美妝熱潮

雪花秀全球代言人宋慧喬。（雪花秀提供）

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雪花秀潤燥精華，2780元。（雪花秀提供）
MAKE UP FOR EVER微霧輕感氣墊粉餅 Y215，1700元。（MAKE UP FOR EVER提供）
品木宣言天生麗質粉美肌超霧感水凝霜，1550元。（品木宣言提供）
雪肌精雪耀魔幻蜜粉（雪藍精靈） SPF15／PA＋ ，1900。（雪肌精提供）

韓國國民女神宋慧喬擔綱雪花秀首位代言人，15日出席在上海出席潤燥精華系列上市活動，分享她最愛潤燥精華EX，也認為自己對平衡與和諧的看法，與雪花秀的品牌精神一致，本季除了雪花秀有女神坐鎮，為韓國每4秒賣出1瓶的潤燥精華EX加持，各大品牌也祭出新品搶市。

雪花秀經典明星商品潤燥精華EX，穩居韓國專櫃銷售第一全效前導精華，內含品牌經典成分滋陰平衡極翠，為肌膚注入5大珍貴藥材能量。

品木宣言針對年輕世代易出油、毛孔粗大、粗糙肌膚等問題研發「天生麗質粉美肌系列」，2015年上次以來深獲消費者青睞，幾年再推「天生麗質粉美肌超霧感水凝霜」、「天生麗質粉美肌卸妝凝膠」，強攻夏日保養需求。

除了保養新品搶眼，底妝新品也符合夏日期待，展現輕盈舒適感，雪肌精祭出雪耀魔幻蜜粉，質地就像是雪肌精化妝水化身而成的蜜粉，展現柔潤舒適觸感。MAKE UP FOR EVER去年推出晶漾防曬氣墊粉餅，紅遍韓國彩妝界後，今年再發表「微霧輕感氣墊粉餅」並搭配韓國特製 #天王掃 108迷你粉底刷，能夠在氣墊面板上直接混搭妝前保溼、打底、提亮等產品。

(中時 )

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