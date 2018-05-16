謝立功辦首場「與民有約」 航界人士盼基隆港重新規畫

國民黨基隆市長參選人謝立功今（16）日舉辦首場「與民有約」，邀集基隆船代會理事長曹育民（右二）、前基隆港務局長王鐘雄（左二）、基隆港永塑裝卸公司董事長簡耀宗（右一）談論基隆港未來。（謝立功研究室提供）

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國民黨基隆市長參選人謝立功今（16）日舉辦首場「與民有約」，邀集航運界人士談論基隆港的未來發展，基隆船代會理事長曹育民指出，近年來經濟景氣低迷，來港的貨輪少了，碼頭靠泊使用率偏低，本應該是輪流整修建設的最好時機，但卻要廢掉作業碼頭改成市民親水空間，謝立功對此表示，若當選後將重新做整體規畫，讓基隆港再創繁榮。

曹育民指出，10、20年前，經濟景氣好時，基隆港的碼頭擠滿了各式的貨輪，碼頭的貨物裝卸作業更是應接不暇，而受限於基隆港碼頭的不足，基隆港的外海錨地每天都有10、20艘貨輪排班等候進港。

曹育民說，但近年來，經濟景氣一直陷於低迷，來港的貨輪少了，碼頭靠泊使用率偏低，港航業者認為應該是輪流整修建設最好的時機，而不是看到當下碼頭使用率低，就把作業碼頭一個一個的廢掉，改成市民親水休閒的空間。

前基隆港務局長王鐘雄也說，基隆港近年來雖帶來不少的郵輪及觀光客，但基隆港的本業也應兼顧，他也反對外行人甚至於黑手的插入，阻礙港市的發展。

基隆港永塑裝卸公司董事長簡耀宗則指出，基隆港推動東客西貨、內客外貨的政策是個假象，2年後東岸的營運碼頭西移後，以目前的規畫將全部作為客運碼頭或是親水空間，原本就碼頭不足的基隆港，營運碼頭將會更少，對基隆港將會造成很大的傷害，至少2年內沒有人敢來投資。

謝立功表示，過去基隆港的繁榮，帶給基隆人安居樂業幸福快樂的生活，如今美景不再，未來能在市民的支持下當選市長，他會重新針對港、市的發展作整體規畫，發展基隆的經濟，使基隆港繁華再現。

(中時 )

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