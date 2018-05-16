姚文智永久退出政壇恐成真 宅神朱學恒譏：快去學第二專長

民主進步黨選舉對策委員會16日決定，台北市長選舉將啟動徵召程序、提出人選，決定一出，表態角逐提名的民進黨立委姚文智（前）在立法院舉行記者會，表示自己就像是從牛棚走出來，走向投手丘，並爭取「3號先發的投手位置」，他認為選對會決定後不會有變數，也有信心在三足鼎立下取勝。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

針對年底台北市長選舉，民進黨決定徵召自提人選，與台北市長柯文哲徹底分手。一直爭取代表綠營出戰的立委姚文智自比洛杉磯天使隊的日籍投手大谷翔平，希望能成為3號先發投手。對此比喻，宅神朱學恒在臉書粉絲頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼文建議姚文智還是去學個捏麵人折氣球之類的第二專長，指姚將來退出政壇之後，可以當街頭藝人也很令人尊敬。

為何朱學恒建議姚文智快去學第二專長？因為，姚文智在4月19日表達參選台北市長選舉決心拋出震撼彈，強調若他被提名仍「選成第三名」，他將永久退出政壇，退得一乾二淨。而根據最近民調，選民支持度呼聲最高是柯文哲與丁守中，兩者在35%與33%拉鋸中，姚文智就真的很慘，支持度僅10%左右。若民進黨真推姚文智參選，鐵淪為第三名，「永久退出政壇，退得一乾二淨」誓言成真機率高達百分百。所以，朱學恒直接建議姚文智快去學第二專長，當街頭藝人也很令人尊敬，不要再從政了。

朱學恒怕姚文智不喜歡學捏麵人或折氣球，而請網友提議姚文智可學什麼？網友踴躍提議「廟口解籤」、「蔥抓餅」、「砌牆，藍綠高牆職人」；不過，許多網友為大谷翔平叫屈，要姚文智「不要侮辱大谷好嗎？」、「人家是二刀流，你只是三流政客，怎麼比」。由此看來，姚文智真要有永久退出政壇準備，不然就要祈禱民進黨別提名他。

(中時電子報)

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