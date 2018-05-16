中市議會三讀法案遭內政部修改 議員批尊嚴遭到踐踏

市議員李中指出，中央不應對內容適當性或文字進行干涉；否則將戕害地方立法權、侵害地方自治核心領域。（陳世宗攝）

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台中市議會議長林士昌（右）為避免愈演愈烈，即按照大會先前決議，直接宣布通過二、三讀會。（陳世宗攝）

台中市議會日前3讀通過「都市計畫法臺中市施行自治條例案」，送交內政部備案時，部分條文卻遭到內政部大幅修正，引起民進黨市議員江肇國等人強烈不滿；痛批議會尊嚴遭到踐踏，要求申請提出釋憲。議長林士昌為避免愈演愈烈，即按照大會先前決議，直接宣布通過二、三讀會。

台中市議會16日進行第2屆第7次定期大會，審議有關「都市計畫法臺中施行自治條例」時！江肇國說，該自治條例在議會經過議員充分討論，好不容易三讀通過，送中央機關備案時，卻遭內政部修正，還有一整條文內容都遭到修改，已非當初議員審查時所達成的共識。

李中表示，該案係依照103年1月8日大會之決議「本會三讀通過之自治條例，市府送請中央主管機關核定，經中央擅自更改核定者，市府仍應再送議會審議；未經議會三讀通過，不得公布施行」進行，該決議精神在維護議會地方自治之獨立性，中央僅應就自治條例適法性進行監督。

李中指出，中央不應對內容適當性或文字進行干涉，否則將戕害地方立法權、侵害地方自治核心領域。雖江肇國議員認為再審內政部修正案恐無實質效益，但就程序而言，應先提法規委員會進行提案，俟法規委員會審議通過後送大會決議方得提出釋憲，且僅適用於未來之案例。

市議會藍綠議員針對是否進行審議該修正案，會中各持己見！議長林士昌見場面愈演愈烈，直接宣布「都市計畫法臺中市施行自治條例案」自治條例通過二、三讀會。

(中時 )

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