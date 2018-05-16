拔管內幕黑影幢幢 「綠進校園」張善政看了不舒服

拔管內幕黑影幢幢 「綠進校園」張善政看了不舒服。左圖：前行政院長張善政（資料照 鄧博仁攝)右圖：前副總統呂秀蓮日前與行政院前院長張善政簽署聯合聲明，認為應盡快讓台大教授管中閔就任台大校長，引發綠營內部譁然。（資料照 陳怡誠攝）

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中時電子報

針對教育部拒發聘書予校長當選人管中閔一事，前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政13日跨越藍綠界線表態，支持台大臨時校務會議決議，強調「不是挺管、是挺法治」。張善政今天接受廣播電台訪問，他再次深入解釋會與呂秀蓮一起發表聲明的背後原因。

前行政院長張善政今天接受電台訪問，談及日前以台大校友身分，與前副總統呂秀蓮共同以「不是挺管、是挺法治」為題，認同台大校務會決議，教育部應盡速發聘「遴選委員會選出之校長當選人」為校長、呼籲民進黨政府依法行政一事。

當主持人詢問張善政，為什麼會選擇和呂秀蓮一起發表聲明。張善政說，會一起發表聲明是出自於對呂秀蓮的佩服，「因為我刻板印象她不會做這種事情，讓我滿意外滿佩服的。」呂從她法律專業角度對台大校長選舉的看法，不禁很佩服她能夠跳脫民進黨的框框，有這樣持平客觀的意見。他也坦言，雖然也有些顧慮，但仍希望民眾把重心放在聲明的「內容」，不要因人論事。

張善政表示，當初看到管中閔當選台大校長的消息，替他感到高興之餘，也不免替他擔心「他可以順利上任嗎？」因他看了蔡英文總統近兩年的作風，他認為「有很多資源是不會輕易放手」。張善政認為，教育部這次在處理台大校長聘任的過程中「不夠透明」，不只有他一個人，不少人也都懷疑裡面「有政治指導」。

張善政認為，明眼人都看得出，民進黨一方面喊說要政治退出校園，但實際上卻在學校裡面培養學生組織與勢力，今天民進黨卻反過來把手伸入校園，「我是覺得不舒服」。

(中時電子報)

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