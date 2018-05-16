未收到世衛邀請函 衛福部長陳時中19日率團啟程遞抗議信

2018年05月16日 17:36 中時 魏怡嘉

世界衛生大會（WHA）將於5月21至26日於瑞士日內瓦舉行，台灣未收到邀請函，衛福部長陳時中仍率「世衛行動團」於19日凌晨啟程前往。陳時中表示，對於世界衛生組織（WHO）因政治干擾未邀台灣出席深表遺憾與不滿，將於大會第一天召開國際記者會，表達台灣未受邀WHA是世界的損失，並適時向WHO幹事長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）遞交抗議信。

「世衛行動團」今日舉辦行前記者會，陳時中指出，我國具備豐厚的醫衛軟實力，台灣沒有受邀更要前往，並利用國際場合，與主要的國家與衛生官員會談，讓國際瞭解台灣在國際醫療上所扮演的重要角色，台灣未受邀根本與WHO的憲章相違背，而在此次雙邊會談當中，將有友邦為台灣有更強的發言，屆時將以理性行動嚴正呼籲WHO正視兩千三百萬台灣人的健康權益。

對於此次的政治干擾，陳時中強調，大家都知道干擾來自誰，此行台灣的抗議包括民團在內，無論口頭的、行動的，將無所不在；至於中國要台灣不要再打悲情牌，陳時中說：「台灣沒有悲情牌，只有憤怒牌、軟實力牌。」

陳時中表示，這次我國政府與國內外專業醫衛團體密切合作，已準備好舉辦數場專業論壇，包括「全球衛生安全－抗生素抗藥性」、「高齡長者口腔照護」、「建立夥伴關係，強化健康照護體系」等論壇；另外由於WHA今年主題為「全民健康覆蓋（UHC）」，而台灣在這方面的健康服務覆蓋指數達85分，與美、加、日、韓同等級，將會與世界醫師會共同舉辦「全民健康覆蓋（UHC）」論壇。

(中時 )