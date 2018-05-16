基隆關破獲走私香菸 市價逾5000萬元

2018年05月16日 17:41 中時 李其樺

昨天深夜11時國麟輪停靠基隆港，海關人員將2只可疑貨櫃卸下檢視，發現裡面裝有5000箱紙箱，紙箱內裝滿了金橋牌香菸，每箱裝有50條，估算市價達5000萬元。（李其樺攝）

基隆海關接獲情資，昨（15）日晚間對一艘過境基隆港的外國貨輪實施稽查，在船上2只貨櫃查獲金橋牌走私香菸約2000箱，市價逾5000萬元，目前已依法將這批私菸全數查扣。

據悉基隆關接獲國際情資，一艘國麟輪（KUOLIN）貨輪前日從日本神戶出港，要運往泰國，途中將經過台灣，經檢視該輪船艙單，研判該輪裝載2只40呎申報貨物名稱為塑膠材料之貨櫃顯有異常，於是吩咐人手加緊留意。

昨天深夜11時國麟輪停靠基隆港，海關人員將2只可疑貨櫃卸下檢視，發現裡面裝有2000箱紙箱，紙箱內裝滿了金橋牌香菸，每箱裝有50條，估算市價達5000萬元。

基隆關副關務長葉明星研判，私梟假借進口塑膠製材，企圖靠岸後伺機卸下貨櫃變成「幽靈櫃」，再將藏放的大批私菸轉賣到夜市、雜貨店謀取暴利。由於2只貨櫃與原申報艙單及運送契約文件不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，後續將移請基隆市政府財政處菸酒管理科處理。

基隆關指出，因進口香菸應課徵菸稅及菸品健康福利捐每包51.8元，另加計關稅27%及營業稅5%，合計每包稅捐在70元以上，私梟為牟暴利鋌而走險，試圖利用各種途徑走私，基隆關持續強化查緝，確保國家稅收及國人健康。

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(中時 )