《中時晚間快報》綠不排除徵召花媽賴神戰北市

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綜合報導

◎綠不排除徵召花媽賴神戰北市

民進黨選對會今確定台北市長人選佈局，確定以徵召方式自提人選。對於基層一直希望能徵召強棒參選，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德；選對會召集人陳明文表示，「不排除。」

◎平壤喊取消川金會 美續籌峰會

北韓因不滿美韓聯合軍演的舉行，突然臨時喊卡16日的南北韓高層會面後，也稱好不容易敲定的川金會也岌岌可危。沒想到北韓外務省第一副相金桂冠16日早上再次放話，表示北韓對只有美國單方面要求北韓棄核的對話「毫無興趣」，北韓要重新考慮是否出席川金會。

◎國人愛吃止痛藥 年吞9億顆

頭痛、經痛，或是運動傷害、肩頸痠痛，國人習慣一痛就吃止痛藥，食藥署指出，台灣人一年就要吞掉9億顆。一名55歲男子因頭痛欲裂，自行服用17顆乙醯胺酚類的止痛藥，服藥後仍未改善，索性喝酒想麻醉止痛，不料服藥飲酒後竟狂吐不止，緊急送急診洗胃後才保命。藥師提醒，吃止痛藥絕對不能喝酒和吃葡萄柚類。

◎莊凱勛被勒脖 邵雨薇化身女法醫《緝魔》

犯罪驚悚電影《緝魔》由新生代導演盧豐淵執導，今天下午記者會上公布了30秒的前導預告，盡顯電影中緊張懸疑風格，並公開了堅強的卡司陣容，金鐘影帝莊凱勛和傅孟柏「雙金」加持，更有人氣女星邵雨薇加盟，以及新生代演員李穎及吳翔震亮眼演出，演員們在拍完片後首度在媒體前公開亮相，紛紛表示這是一部非常黑暗的驚悚片，記者會現場也搬來了模樣逼真駭人的無頭女屍道具，引發現場驚呼不斷。

(中時電子報)

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