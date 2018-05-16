遭舊雇主提告竊盜 「印尼蔡依林」反控性侵

2018年05月16日 18:23 中時 謝明俊

一名號稱是印尼「蔡依林」的印尼籍女移工，去年被舊雇主控告竊盜，女方事後反控舊雇主性侵，並指控當初中正一分局忠孝西路派出所傳喚她到案調查時，警方找來的李姓傳譯涉嫌恐嚇要性侵她，女方並已向桃園警方提告，中正一分局16日下午對此特別說明，李姓傳譯已由警方傳喚到案表示是開玩笑之語，並非故意，而李某對散布攻詰他涉性騷擾一事的黃姓前立院助理將另行提告。

這名印尼籍女移工，原本是在北市中正區蘇姓老翁家中工作，去年間離職後，遭蘇某控告女移工涉行竊手機、現金等財物，轄區中一分局忠孝西路派出所受理後依法傳喚印尼女移工到案調查，並請來一名李姓印尼華僑在旁協助翻譯。李姓翻譯在偵詢結束後，詢問女方要不要喝水，還說「不喝就要強姦你！」

警方事後將全案依竊盜罪嫌移送北檢偵辦，印尼女移工因回國未接到檢方開庭傳票，遭檢方通緝，女方後來在4月入境台灣時，被航警局逮捕歸案，女移工當場向警方指控先前曾向中正一分局警方指控遭蘇姓舊雇主性侵，但警方都不處理，航警局受理後，依單一窗口轉中正一分局接辦。

據中正一分局表示，當時印尼女移工雖有向警方指控蘇姓老翁涉性侵，但警方詢問過程後，發現當初蘇某只是問女移工「要給女移工2千元換性交」，被女移工拒絕，並未完成性交或性侵情事，警方認為不構成性侵案要件，所以才不受理。

由於航警局已將案件轉交中正一分局，警方依法必須傳喚蘇姓老翁到案，結果老翁已經出國，並在一個月後因病死在美國，警方只得將全案函給檢方偵處。

印尼女移工在控訴舊雇主性侵後，另又對外指控遭李姓通譯言詞騷擾，女移工涉嫌竊盜案經北檢起訴後，移由台北地院審理，女移工的公設辯護人申請閱卷時，發現當初在忠孝西路派出所偵詢時的錄影光碟內，有李姓傳譯提及強姦的過程內容，女移工取得錄影光碟內容後，向桃園市警察局桃園分局報案，警方受理後將全案依單一窗口轉由中正一分局接辦。

中正一分局表示，李姓通譯是名列「外語通譯志工名冊內」，李姓通譯在警詢筆錄中也具結，筆錄通譯內容若有與事實不符，李某要自負責。所以警方接辦後，隨即通知李姓傳譯到案調查，李某否認有恐嚇意圖，辯稱當時只是對女移工開玩笑。

而在警方偵辦過程中，有一名名為露意絲．黃的民眾，在網路社群媒體上公布這分錄影內容，並指控李姓通譯有錯譯、漏譯，李某認為已對他構成毀謗，將對公布者提告洩密及毀謗等罪嫌，警方受理後將傳喚當事人到案調查。

(中時 )