莫允雯愛Harry Winston大鑽戒 擔心「嫁不掉了」

莫允雯配戴Harry Winston近8克拉The One系列大鑽戒，自嘲這下要擔心嫁不掉了。（Harry Winston提供）

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莫允雯配戴Harry Winston近8克拉The One系列大鑽戒，自嘲這下要擔心嫁不掉了。（Harry Winston提供）
Harry Winston近8克拉大鑽戒，約2700萬元。（Harry Winston 提供）
Harry Winston推出婚嫁系列珠寶，0.5克拉至1.5克拉的鑽石最受歡迎。（Harry Winston提供）
Harry Winston推出婚嫁系列珠寶，鑽戒款式多元選擇眾多。（Harry Winston提供）

六月至年底是婚嫁旺季，海瑞溫斯頓（Harry Winston）邀請莫允雯擔任婚嫁系列珠寶展演嘉賓，一襲浪漫唯美白色婚紗配戴要價逾5200萬元的珠寶，貴氣逼人。莫允雯笑說，本來她配戴的是一枚五克拉的鑽戒，但戴上後感覺「還好」，於是業者二話不說立刻為莫允雯升級到7.89克拉鑽戒，讓莫允雯頻頻滿意點頭，直呼「一點也不OVER

」、「大小剛剛好」。

這顆Harry Winston近8克拉的鑽戒，要價近2700萬，難道不怕追求者會有壓力？莫允雯笑說：「本來打算在35歲前把自己嫁出去，這下恐怕嫁不掉了。」

莫允雯指出，她對結婚一直存在著幻想，想像未來老公捧著鑽戒下跪求婚，還曾想在迪士尼公主城堡結婚。不過現在她變得務實許多，求婚不必下跪，婚禮只求簡單、溫馨，不必非得在公主城堡結婚，「不過，一枚鑽戒還是要有，這點不能妥協！」

莫允雯對Harry Winston珠寶的啟蒙很早，12歲時在時尚雜誌看到依莉莎白泰勒配戴Harry Winston水滴型33.19克拉鑽石項鍊，就留下深刻印象，最喜愛品牌經典水滴型和枕型切割的鑽石，如果將來能擁有一顆大鑽戒，雖捨不得戴出門，但會在每天睡覺前拿出來戴一下。

Harry Winston婚嫁珠寶展即起至6月3日在台北101和麗晶精品登場，展期特別以品牌LOGO「HW」發想愛的密語卡片，包括「Husband & Wife 」（夫妻）、「Health & Wealth」（健康與財富）、「Home & World」 (家與天下）、「Heart & Wish」（愛心與心願）、「Hug & Whisper」（擁抱與低語）等，並贈予前來店上鑑賞的客人。

(中時 )

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