選舉年提高里長保費 基隆議員質疑「政策買票」

2018年05月16日 17:54 中時 張穎齊

針對議員質疑政府在今年選舉年提高里長保費，有買票嫌疑，基隆市政府民政處長王榆森對此表示，立院今年4月3日才通過修正條例，全國是一致比照辦理，並非買票。（張穎齊翻攝）

基隆市議會今（16）日開始審查今年度追加減預算，議員呂美玲發現，市府今年追加了219萬元預算，用來作為提高157位里長的保費，今年適逢選舉年，她質疑是「政策買票」。民政處長王榆森對此表示，立法院今年4月才通過補助條例修正案，全國都一樣辦理，並非選舉買票。

呂美玲表示，今年是選舉年，政府卻為了法令不周全的因素，通過修正案「大放送」，原本157位里長去年以前團體意外險才1050元，但到今年就大幅提高到1萬5000元，質疑為何不去年就保，抑或是明年再保，偏偏挑今年提高預算，難免令人覺得有政策買票的嫌疑。

不過，議員張耿輝、施世明等人則認為，有必要為里長投保，因為基隆市也曾經有里長再巡視轄區時跌成植物人，外縣市更有里長在氣爆、颱風勘災時殉職，所以支持里長的保費提高到跟議員一樣。

呂美玲則說，她並不反對增加里長的保費，但當時發生意外是政府就應提早修法，或是比照公務人員保險法，提供相關職災等措施辦理，但今年提高給1萬5000元的保費，是讓里長可以自由選擇要買的保險，如儲蓄險、人壽險都可以保，也並非真正用在意外險，她強調「今年選舉年才修法給保費預算，並不適當。」

對此，王榆森表示，由於過去里長都沒有投保，有里長在勘災時意外死亡，中央為提供補助而修法，立法院並在今年4月3日才三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」，讓里長的保費和議員一樣，且全國都是一致的，並非選舉買票。

(中時 )