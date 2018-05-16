益品書屋實踐大學辦書展 戴勝益鼓勵學子用餐飲翻轉未來

2018年05月16日 17:51 工商 姚舜

益品書屋赴實踐大學辦書展，提供400多本餐飲美食書籍供學生閱讀。（圖／益品書屋）

實踐大學與益品書屋合作自今（16）日至5月30日舉辦為期共14天的主題書展，本次書展收集許多王品集團創辦人戴勝益鍾愛的書籍，

並有世界頂尖主廚的作品，各國大師的專業技巧，將全球知名主廚的隱藏版料理端出，各種獨門烹調或創意組合，不論高階的專業技巧或平實的家常廚藝，都在書籍中一一呈現，堪稱大師廚藝大集合。

書展中亦包含了許多國外的餐飲書籍，是戴勝益到國外專程帶回台灣，這些書都是國內所無法看到的精裝書籍。戴勝益說，現在出國看到罕見而珍貴書籍就想分享給大家，旅遊反而變得其次了。

實踐大學家政科是台灣高教體系中最早以餐飲管理為專業的學系，民國九十三年進一步設立餐飲管理學系所，曾在2017韓國WACS國際餐飲大賽中獲得金牌，2018第17屆Gateaux盃蛋糕競賽再度榮獲冠軍，以多元學習與提升競爭力為目標。

戴勝益創立了台灣最大的餐飲集團，並改變了台灣的餐飲文化，還將多品牌經營得有聲有色。現在他獨力支持益品書屋，試圖顛覆台灣人對閱讀的觀念，在益品書屋讀書，可伴隨著小提琴演奏和飲品，感受不同的閱讀氛圍。

戴勝益常以自己為例，認為餐飲業是資金門檻較低的行業，王品牛排當初以幾百萬就開始創業，如今已是百億的上市集團。他說，「餐飲」能成就一個人夢想，也能「翻轉未來」。因此這次與實踐大學合作特別挑選國內外最經典的餐飲書，讓學子們一次飽覽400本圖文並茂的精裝書籍，希望藉由書籍讓學子找到未來的興趣。

戴勝益說，二十多年前他投身餐飲業時，大家覺得這不是一個高尚的工作。多年前出國，看見國外海關人員對一個主廚敬禮，他吃驚餐飲業也能做到這種地步。如今，在大家的努力下，餐飲業水準提升，現在讀餐飲的孩子很幸福，餐飲受到大家的重視，更有很多專業的書籍可看。戴勝益笑說，讀完書展這些書，就能創出另一個王品。

益品書屋為推廣閱讀全省已舉辦5場巡迴書展，從南部最高餐飲學府高雄餐旅大學，到首次舉辦書展的台中清水，和中台灣最具餐飲代表的東海大學，北部則在台灣第一個餐飲專業學校開平餐飲學校舉行。實踐大學則是今年北部的第一場巡迴書展。接下來巡迴書展計畫走入偏鄉，戴勝益說，偏鄉在書籍上的接觸較困難，書籍能改變氣質，若能將書籍帶到偏鄉，對偏鄉民眾大大有幫助。

戴勝益為推廣閱讀成立了益品書屋，成立以來廣受好評，館內更獲國內外多項設計大獎，不僅喚起大家對閱讀的重視，更讓閱讀成為一種享受。書屋的獨特書籍和優雅的閱讀空間，及現場小提琴演奏，讓去過的人都為之讚嘆!許多民眾期待全台都能有益品書屋出現。去(106)年11月1日在台中開出二館，讓台中清水人的戴勝益，完成回饋台中家鄉的心願。

益品書屋台北館有214坪、120個位子，裝潢以沉穩詳和的調性，台中館則266坪約100個位子，走活潑明亮的風格，並長期舉辦演講與藝文活動，受到讀者的支持與喜愛。

(工商 )