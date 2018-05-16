民進黨與柯P切割 柯媽罕見不回應

2018年05月16日 18:24 中時 徐養齡

柯媽（右）向來不吝為兒子柯文哲（左）辯護，但16日民進黨決定切割，柯媽卻選擇噤聲不回應。（徐養齡攝）

首都市長一戰民進黨選擇與柯文哲切割，意味當年以「墨綠」姿態狂掃85萬票的柯P，將面臨全新挑戰。向來不吝為子發聲的柯媽何瑞英，16日卻罕見地低調不出面，留給外界諸多揣測。

柯媽直腸子個性向來快人快語，面對媒體追問政局大小事，總能暢所欲言，就算是談起兒子柯P引發的爭議事件，也往往獨排眾議，為兒子辯護到底，連柯本人都曾苦笑說「媽媽比他還敢講！」

上周柯媽在政論節目直言「民進黨若自提人選，雙方就互不相欠」，不料最後一語成讖，地方上普遍認為，柯媽是護子心切，並沒說錯話，且柯家向來不欠人情，民進黨不再禮讓絕非意料之外。

民進黨中央昨天正式做出自提台北市長人選的決定，消息傳回柯文哲老家新竹市，街頭巷尾議論紛紛，磐石里鄉親對這位風城出身的素人市長還是信心滿滿，但部分地方民代則持保留態度，指民進黨不挺，柯這次可能「沒這麼好選」。

柯媽形象親民，相較柯爸的內斂，柯媽更得群眾緣，從柯P拚首任時，柯媽不時穿梭在台北市各傳統市場拜票就能看出端倪，為兒子打下不小婆媽票源，柯媽在民進黨選擇切割的同時選擇噤聲，頗有「以不變應萬變」的意味。

事實上，柯P在民進黨黨中央尷尬的定位問題，同時反映在老家政壇，4年前柯P以素人姿態參選時，聲勢如日中天，綠營或親綠參選人，無不爭先與柯P合照，製成競選看板，能多大掛多大，但如今新竹沒人願意再做共同看板，政治利益的現實不言可喻。

此外，過去民進黨在地方上的重要政治場合，總能看到柯媽出席身影，但隨這大選愈近，柯媽曝光機會反而變少，有綠營人士直言，柯P上任以來提起「兩岸一家親」、「兩岸床頭吵床尾和」，已背離台獨主張，加上柯不時砲打中央，未來要看到母子同時在新竹登台的機會，勢必難上加難。

(中時 )