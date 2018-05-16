消防員過勞問題嚴重 內政部擬5年補足編制員額

2018年05月16日 18:06 中時 邱琮皓

立法院社福衛環委員會今（16）邀請包括勞動部、內政部、銓敘部等多個單位，報告「如何改善警消人員各項權益（人力、裝備、工作條件、結社權）實施檢討」。民進黨籍立委鍾孔炤質詢時，感嘆消防員過勞情況嚴重，反問：「在座官員，誰每月上班時數超過300小時的？有的請舉手！」

先前接受其他立委質詢時，內政部表示，預計2年要補足預算員額，之後會給地方誘因，五年內再補3000人，也就是要補足編制員額，以解決消防員過勞問題，但針對加班費上限是否可以再向上調整至1萬8,000元，卻堅稱「平均支領金額為1萬2,000元」。

鍾孔炤表示，消防員目前每週工時遠超過48小時，月工時常超過450小時，就算「勤一休一」（值班一天、休假一天），月工時也常超過300小時，加班時數、加班費超過上限情況相當普遍。

消防員輪班制度目前主要有「勤二休一」與「勤一休一」兩大類，鍾孔炤詢問消防署副署長江濟人，如果勤二休一的話月工時會是多少？江濟人回答，勤二休一可能超過400小時，鍾孔炤反問，勤二休一會超過400小時，而勤一休一也會超過300小時，「那到底是要如何讓消防員不要過勞」。

消防員長期超時賣命工作，能報的加班費卻有上限，鍾孔炤指出，目前警消每月規範申報加班時數上限為100小時、加班費上限為1萬7,000元，「而且是不是真的可以領到1萬7,000元，還會有城鄉差距」，超過上限的部分也可能連換補休的機會也沒有，「這樣他的勞動權益要怎麼去改善？」

鍾孔炤質疑，消防署跟內政部對外的說法，是以「人數缺額全部到位來達成降低工時效果」，但消防署也應該很清楚，就算能在5年內增加3000人，這5年內制度還是相同、情況沒有改變，消防員還是過勞超時工作，消防署該如何改善？

(中時 )