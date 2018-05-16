陳菊指新北機車汙染超越深澳 謝立功批雙重標準

總統府秘書長陳菊15日接受電視台訪問表示，新北機車汙染程度，超過深澳發電廠。（本報資料照／王錦河攝）

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針對總統府秘書長陳菊的說詞，國民黨基隆市長參選人謝立功痛批，陳菊是雙重標準，且對不起她宜蘭的鄉親。（張穎齊攝）

總統府秘書長陳菊15日在電視台節目受訪時表示，新北市的摩托車輛大概是218萬輛，是全省機車最多的縣市，她認為汙染的程度絕對超過現階段深澳火力電廠。對此，國民黨基隆市長參選人謝立功痛批，那為何高雄興達電廠要除役，基隆協和電廠要延役、新北深澳電廠要重啟？質疑是「雙重標準！」

謝立功表示，針對總統府秘書長陳菊說「新北地區每天機車的污染遠比深澳電廠的污染還嚴重」既然如此，為什麼高雄興達要除役，而基隆的協和電廠要延役，且深澳電廠要新建啟用，這不是雙重標準嗎？難道基隆市民是二等國民？

謝立功指出，深澳電廠新建啟用正鬧的沸沸揚揚，未來不論是燃煤或燃氣，對基隆市民都會帶來嚴重的影響。且深澳電廠在中央確定要重新整建啟用後，引起基隆及台北、新北市、宜蘭甚至整個北台灣民眾的擔憂，一旦啟用，無論燃煤或燃氣，都會對地方帶來污染，陳菊自己又是宜蘭人，試問「怎麼對得起宜蘭的鄉親？」

他還說，興達電廠提前除役，就是因為所造成的污染嚴重，既然興達已除役，深澳電廠卻要重新啟用，讓鄰近縣市的市民無法接受；對此他認為，政府應重新檢討能源政策，例如發展海洋能源，這也是海洋國家應有的新思維。

(中時 )

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