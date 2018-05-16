器官異位經歷4次心臟手術　導管置換二尖瓣膜救命

奇美醫學中心去年底成立「經導管主動脈瓣膜置換術」團隊，以微創手術方式取代傳統開胸式的心臟瓣膜手術，大幅降低開心手術風險，目前已有4起成功的困難案例。（莊曜聰攝）

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奇美醫學中心去年底成立「經導管主動脈瓣膜置換術」團隊，以微創手術方式取代傳統開胸式的心臟瓣膜手術，大幅降低開心手術風險，且術後恢復快，適合中高齡民眾及特殊情形患者。（莊曜聰攝）

微創手術開心不開胸，奇美醫學中心去年底成立「經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）」，透過微創方式執行心臟瓣膜手術，比傳統開胸手術減少一半時間，且失血量及危險性大減，目前已經成功完成4個案例，38歲的陳小姐患有先天複雜性心臟病、器官異位等病症，在此之前已經動過3次心臟手術，還被宣判僅剩10年生命，現在術後恢復良好，開啟「心」人生。

奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師吳南鈞表示，在接受TAVI之前，患者從小到大心臟已經動刀3次，每回都是開胸手術，第2次手術後，醫生評估她的壽命僅剩10年，接下來轉診到奇美醫學中心進行第3次手術，後來因人工二尖瓣嚴重逆流而引發重度心衰竭。

由於是台灣首例器官異位者使用TAVI的案例，血管臟器的位置恰好與一般人相反，加上又是單心室患者，非常複雜，醫療團隊經歷多次討論及模擬演練，從鼠蹊部約0.5公分創口，以導管施行二尖瓣膜置換術，在人工二尖瓣內再放置瓣膜，手術過程順利，術後當天就可和醫生溝通，隔天即轉出加護病房，目前情況良好。

奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師施志遠表示，傳統心臟手術都需鋸開胸骨動刀，若碰上患者心臟沾黏嚴重，手術時間拉長，對中高齡患者更增加手術風險及困難度，現在運用TAVI後，可縮短一半以上時間，流血量甚至不到100c.c，將會成為未來心臟手術主流。

(中時 )

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