竹筍產季到　南市農業局邀民眾吃好筍

台南市是全台主要竹筍產地之一，目前則是盛產季節，產區各農會推出竹筍體驗遊程，並開發出竹筍入菜的各式料理，邀民眾共同品嘗。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
台南市是全台主要竹筍產地之一，種植面積近4000公頃、產量3.7萬公噸，以綠竹筍及麻竹筍為主，目前則是盛產季節，農民陸續上山採收。（莊曜聰攝）

炎炎夏季到，也正式宣告竹筍的產期到來，台南市竹筍栽種面積及產量約占全台1成5左右，以綠竹筍及麻竹筍為主，台南市農業局16日舉辦記者會，推廣在地竹筍，並結合龍崎、新化、白河、關廟、歸仁等主要生產農會行銷，不但有竹筍入菜料理，還有農業旅遊，邀民眾體驗農夫挖筍樂。

南市農業局農會輔導科科長郭德偉說，南市竹筍種植面積近4000公頃、產量3.7萬公噸，品質優良，不只生產鮮筍，還成立後端加工廠，開發各類筍製品，從生產、加工到銷售一條龍，讓全台民眾都能吃到台南的優質好筍。

農業局16日邀集龍崎、新化、白河、關廟、歸仁等5區農會聯合行銷，各農會家政班發揮所長，以當地自產的生鮮竹筍入菜，烹調出特別的創意料理，除了傳統做法的竹筍鹹飯「西拉雅飯」，還有跟香菇、絞肉裹粉下鍋油炸的「炸筍餅」，「海味鮮筍」則是把綠竹筍、小黃瓜、紅蘿蔔、蘆筍、鳳梨填入小卷中，相當特別。

另外龍崎、新化農會還規畫竹筍體驗探險之旅，龍崎農會從挖筍、竹筍生態解說、竹筍加工製成到品嘗風味餐，帶領民眾了解一系列產銷過程；新化農會則是結合區內其他農產推出農遊路線DM，可按圖索驥遊賞，也可與農會接洽，安排產銷班人員導覽解說。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
探訪「塔塔加」美景 記得先查明…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。