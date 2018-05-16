竹筍產季到　南市農業局邀民眾吃好筍

2018年05月16日 18:10 中時 莊曜聰

台南市是全台主要竹筍產地之一，種植面積近4000公頃、產量3.7萬公噸，以綠竹筍及麻竹筍為主，目前則是盛產季節，農民陸續上山採收。（莊曜聰攝）

炎炎夏季到，也正式宣告竹筍的產期到來，台南市竹筍栽種面積及產量約占全台1成5左右，以綠竹筍及麻竹筍為主，台南市農業局16日舉辦記者會，推廣在地竹筍，並結合龍崎、新化、白河、關廟、歸仁等主要生產農會行銷，不但有竹筍入菜料理，還有農業旅遊，邀民眾體驗農夫挖筍樂。

南市農業局農會輔導科科長郭德偉說，南市竹筍種植面積近4000公頃、產量3.7萬公噸，品質優良，不只生產鮮筍，還成立後端加工廠，開發各類筍製品，從生產、加工到銷售一條龍，讓全台民眾都能吃到台南的優質好筍。

農業局16日邀集龍崎、新化、白河、關廟、歸仁等5區農會聯合行銷，各農會家政班發揮所長，以當地自產的生鮮竹筍入菜，烹調出特別的創意料理，除了傳統做法的竹筍鹹飯「西拉雅飯」，還有跟香菇、絞肉裹粉下鍋油炸的「炸筍餅」，「海味鮮筍」則是把綠竹筍、小黃瓜、紅蘿蔔、蘆筍、鳳梨填入小卷中，相當特別。

另外龍崎、新化農會還規畫竹筍體驗探險之旅，龍崎農會從挖筍、竹筍生態解說、竹筍加工製成到品嘗風味餐，帶領民眾了解一系列產銷過程；新化農會則是結合區內其他農產推出農遊路線DM，可按圖索驥遊賞，也可與農會接洽，安排產銷班人員導覽解說。

(中時 )