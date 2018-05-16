負數票協會抗議中選會違法濫權 揚言抗爭到底

2018年05月16日 18:37 工商 崔慈悌

中選會昨 (15)日以「反對票公投案」不符合規定為由予以駁回。負數票協會今天針對此決議發布聲明嚴正抗議，強調將委請律師提出訴願，勢必抗爭到底。

負數票公投案主要是透過公投，讓選民在未來的選舉中，可以投反對票以淘汰爛蘋果，但每人仍只有一票，票數的計算是贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。

負數票協會指出，該協會是一個無政黨色彩的民間社團，所提出的負數票公投意旨在改善台灣選舉制度，提出更符合民意的作法，賦予人民說「不」的基本人權。此議題不分藍綠、支持者亦超越黨派，但「中選會的決議，很明顯是違反公投法規範」。

聲明中指出，對中選會要求補正事項，協會理事長張天鷞5月4日已正式發函提出解釋，卻仍遭中選會毫無根據的駁回，且此案為近期所有公投連署案中唯一一件被駁回的案件。

負數票協會呼籲當初提倡公投的林義雄和所有贊成修改公投法的立委，無論是否認同本案主文，都正視此案發展，共同捍衛公投法的貞操，勿放任中選會違法濫權阻擋人民提案連署和公投的權利。

由於反對票公投若通過，勢必影響2020 年總統與立委選舉結果，許多悖離民意的既得利益者，將被此制度無情的淘汰。負數票協會也質疑，蔡英文總統身為當今的主政者，在民意支持度逐漸下滑之際，意圖防堵任何可能危及其執政權之作為可想而知。

協會強調，對於中選會淪為政黨的工具，不僅感到痛心，更感到不齒，中選會主委和委員們愧對超過2000名參與提案的民眾。剝奪了所有可能參與連署民眾的權利，也剝奪了所有選民透過公投表達贊成或反對的權利。

(工商 )