暨大展舉行第1屆台緬越國際藝術交流

2018年05月16日 18:31 中時 楊樹煌

▲台緬越國際藝術交流展在埔里Butterfly交響樂團的精湛演奏聲中揭開序幕。（楊樹煌攝）

▲台緬越國際藝術交流展在暨大圖書館的開幕式，吸引滿場人潮，座無虛席。（楊樹煌攝）

▲台緬越國際藝術展展出的雕塑作品，右為張家銘黑花崗岩的身軀作品、左為吳勝隆樟木的馨香琉璃作品、中為江石德銅雕的金色大地。（楊樹煌攝）

▲台緬越國際藝術交流展的攝影作品。（楊樹煌攝）

▲台緬越國際藝術交流展的繪畫作品。（楊樹煌攝）

由國立暨南國際大學主辦的「2018第1屆台緬越國際藝術交流展─際．遇」大展，今16日下午在暨大圖書館1樓新書展示區，舉行開幕式，開幕典禮由該校校長蘇玉龍主持，場面隆重，展期自16日起至6月16日，為期1個月，值得喜愛繪畫、雕塑、攝影的民眾前往參觀。

這項由國立暨南大學舉辦的首屆台緬越國際藝術交流展，由知名藝術家張家銘策展，暨大校長蘇玉龍、外交部中部辦事處大使宋子正、台灣、緬甸、越南13位藝術家、中部地區高教機構代表、地區喜愛藝術的民眾及暨大學生、僑生都熱烈參與，使得展場座無虛席。

台緬越國際藝術交流展首由埔里地區享譽國際的知名交響樂團「埔里Butterfly交響樂團」3位團員的精湛演奏聲中揭開序幕；校長蘇玉龍特在會中指出，所以促成這場人文匯粹的台緬越國際藝術大展的盛會因緣，主要還是來自教育部，10幾年前成立台灣越教育中心，讓暨大自10幾年前就開始有南向的教育文化交流。

蘇校長並指出，為呼應政府南向政策，暨大有幸搭建此一交流平台，讓來自台緬越13位藝術家得互享創作經驗，灌溉友誼，期盼藉由此次展覽，能帶動台灣和東南亞間多面向交流和對話，透過人與人的連繫，為雙方開創觀念、思想和情感的連結，進而讓雙方年輕世代，從在地養份中看見跨境機會。

此次的國際藝術交流大，共有來自緬甸、越南與台灣共13位藝術家，攜手聯合展出繪畫、雕塑、攝影等58件作品，展期1個月至6月16日，值得喜好藝術民眾把握機會前往觀賞。

(中時 )