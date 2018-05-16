就業博覽會 近4成5職缺薪水逾30K

2018年05月16日 18:38 中時 呂妍庭

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與嘉義縣政府合作，將在19日舉辦大型就業博覽會，16日雙方一同舉辦記者會，呼籲求職者把握機會來應徵。（呂妍庭攝）

16日上午在嘉義縣政府中庭舉辦的就業博覽會記者會上，上銀科技AI智慧機器人手臂演出舞獅熱力開場。（呂妍庭攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與嘉義縣政府合作，將在19日舉辦大型就業博覽會，當天將有66家廠商，釋出3500個職缺大舉徵才，近4成5的工作開出逾30K待遇，雲嘉南分署長柯呈枋表示，分署首度和縣府合作，就是看準大埔美工業園區和馬稠後產業園區廠商陸續進駐，人才需求量大，尤其19日就博會有過半數嘉義在地廠商，就是要鼓勵雲嘉南子弟返「嘉」就業，留住在地勞動力。

16日上午勞動力雲嘉南分署在縣府中庭舉辦記者會，上銀科技公司祭出兩具AI智慧機器人手臂演出舞獅熱力開場，看得全場目不轉睛，柯呈枋表示，19日北回歸線太陽館舉辦的就博會有4大亮點，包括近4成5職缺薪水逾30K，7成廠商是名列全台500大企業，中高階職缺佔3分之1，以及超過半數是嘉義縣市在地廠商。

柯呈枋說，此次就博會也嚴格過濾，第一關就幫民眾把關薪資福利及勞動條件，除職缺豐富多元，平均薪資也多介於25K至40K左右，其中兆酆機械更開出月薪最高120K徵求國貿主管，銀科技徵也開出77K薪水徵求機械技師，另科定企業的人資專員及友勁科技的自動化專案經理薪水也達60K水準。

柯呈枋表示，除徵才服務，為增加民眾的參與感，進一步認識友善職場，就博會現場也特別設計4大展示區，分別是可體驗中高齡輔具的職務再設計專區、YS青年就業服務區、產業展示區及職業訓練成果展示區。

另為體貼求職者，現場也有專業彩妝師幫忙打理門面、人資專員幫忙履歷健檢及職涯諮詢等，甚至有多元農特產品展售試吃及手工DIY體驗，歡迎待業者、中高齡或二度就業者，或是想轉職加薪的民眾，把握機會打造就業好「薪」情。

(中時 )