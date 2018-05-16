摩天輪邀情侶5／20齊「吻亮摩天輪」 吻完拿愛情證書、抽大獎

2018年05月16日 18:40 中時 何書青

全台最大的天空之夢摩天5月20日將號召愛侶們參加「吻亮摩天輪」活動，現場戀人們擁吻52秒時，摩天輪將被點亮、閃耀粉紅色光芒，吻得越忘情，天空之夢摩天輪亮度也將隨之提升，而摩天輪也將同時出現情侶低頭擁吻傳愛的限定浪漫燈光秀；參與的愛侶們除了有機會抽福容大飯店價值萬元住宿券，會後也可獲得特製「520吻亮摩天輪」愛情紀念證書。

5月20日因諧音有「520我愛你」的意涵，適逢全球排名前10大的摩天輪「天空之夢」周歲，因此規劃5月20日夜間7點舉行「吻亮摩天輪」特別企劃，活動會場也將布置成為戀愛殿堂，讓情侶們在夢幻花朵拱門、粉紅泡泡氣球下擁吻，搭配摩天輪璀璨粉紅燈光秀、扣人心弦的情歌環繞，營造催情的粉紅戀愛氛圍，天空之夢摩天輪將傳遞夢想的城市地標，搖身一變成為愛情邱比特，為民眾傳情說愛，傳遞幸福。

當晚情人們不妨共乘摩天輪來趟親密的高空約會，最高點有384公尺，可一覽浩瀚天際和城市夜景。想要參加活動的民眾，先於官網購買「吻亮摩天輪雙人套票」即可參加，原價1030元的套票優惠為520元，包含2張天空之夢摩天輪搭乘券、COLD STONE原味脆餅冰淇淋1杯，還加贈指定電影招待券2張，另可再抽價值萬元的福容大飯店住宿券，更多優惠訊息可至麗寶樂園或官網www.lihpaoresort.com查詢。

(中時 )